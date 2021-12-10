Жага споживання та авантюрність: експерт з облич розповів про матір дітей Кіркорова

З кожним роком діти короля російської естради стають дедалі більше схожими на подругу виконавця. Зовнішню схожість із львівською підприємницею приховати стає все складніше

/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Наталія Єфремова з'явилася на дні народження дочки Кіркорова Алли-Вікторії чим знову спровокувала чутки про те, що саме вона є біологічною матір'ю двох дітей співака.

Відомо, що Наталя стала хрещеною для обох дітей, але свою причетність до народження Алли-Вікторії та Мартіна-Крістіна вона ніяк не коментує. Кіркоров теж не вдається у подробиці народження дітей, лише повідомляє про те, що вони з'явилися на світ завдяки допомозі сурогатної матері на ім'я Анастасія.

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Своєю експертною думкою щодо того, чи можуть існувати родинні зв'язки між підприємницею та дітьми Кіркорова, поділився психолог та фізіогноміст Олександр Іванов.

Експерт розповідає, що спочатку фізіогноміка не націлена на визначення спорідненості людей за їхніми особами, проте вона дозволяє оцінити, наскільки у різних людей схожі вроджені риси обличчя.

Які спільні риси у Наталі Єфремової та дітей Кіркорова?

Олександр Іванов зазначив, що за зовнішніми рисами особи Алла-Вікторія Кіркорова дуже схожа на Наталю Єфремову .

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Йдеться насамперед про такі вроджені, або ж генетично обумовлені, риси як:

пропорція та форма щелепи,

пропорція та форма підборіддя,

вилкова кістка (зона між щелепою та очима, трохи вище щік),

глибина та ширина посадки очей,

початкова форма та висота брів.

Виходячи зі свого восьмирічного досвіду роботи в даній сфері вважаю, що ймовірність спорідненості Алли-Вікторії та Наталії дуже висока , – зазначає фізіогноміст.

Однак, варто зазначити, що біологічною матір'ю може виявитися й інша жінка, риси обличчя якої схожі з Єфремовою.

Філіп Кіркоров з дітьми, Андрій Малахов та Наталія Єфремова / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Яка Наталія Єфремова з погляду фізіогноміки?

Відомо, що Єфремова та Кіркоров знайомі вже давно, але увага ЗМІ до бізнес-вумен з'явилася лише після народження доньки виконавця. Подруга співака рідко з'являється на публіці і намагається не привертати до своєї особи сильної уваги з боку громадськості. І хоча Наталя мало говорить про себе, риси обличчя можуть багато розповісти.

Наталія Єфремова / Фото: YouTube

Олександр Іванов зазначає, що, виходячи з фізіогномічного аналізу, Єфремова – сильна та вольова жінка. Її риси особи показують активну та діяльну особистість. Крім того, Наталі характерний сильний вербальний талант та майстерність слова.

У неї цікава комбінація перманентної спраги споживання та захоплення, практичності, далекоглядності та авантюрності. В даному випадку авантюрність мається на увазі як "Давай зробимо, а там буде видно", – коментує зовнішність Єфремової експерт.

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