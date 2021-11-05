Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Томусяк vs Мінкульт

Депп і Макгрегор

Спірс винить маму

Правда про Оксі

Шоу "Маска". Сезон 2

Про що "Вічні"?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Один без грошей у Новий рік: Кіркоров вперше розповів про розлучення з Пугачовою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 08:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Алла Пугачова та Філіп Кіркоров були одружені з 1994 по 2005 рік. Примадонна пішла від чоловіка, закохавшись у Максима Галкіна
/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров став для Алли Пугачової четвертим чоловіком, роман з яким був одним із найяскравіших у біографії Примадонни. Довгий час після розлучення вони товаришували, але останнім часом у ЗМІ часто з'являється інформація про сварку експодружжя . Вони не коментують свої стосунки зараз, але в новому інтерв'ю для журналу ОК Філіп Кіркоров вперше розповів про розлучення зі співачкою.

Все сталося напередодні Нового року. Той святковий день співак назвав одним із найскладніших у своєму житті.

Реклама

Здавалося, що життя зупинилося, все скінчилося. Я сидів удома в новорічну ніч один, було відчуття повної порожнечі, пам'ятаю це дуже добре. На душі була просто випалена земля. Для мене це був стрес, шок, жах. У голову полізли найгірші думки.., – пише Telegram-канал "НеМалахов" із посиланням на інтерв'ю співака.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров в Києві
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров в Києві / Фото: instagram.com/romanrodin1959/

Тоді артист ще мав проблеми з фінансами.

У сейфі нуль, протяг, вітер гуляє. Навіть у холодильнику миша повісилася. Хоч кулею покати, – зізнався Філіп Кіркоров.

Відволіктися від поганих думок співакові допоміг дзвінок подруги, яка запропонувала йому виступити на корпоративі впливового бізнесмена. "Важлива" людина, ім'я якої співак не назвав, запропонувала будь-які гроші за його виступ.

Реклама

Я йому вдячний. Якби не він, не знаю, що б сталося тієї ночі , – розповів Кіркоров.

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров стосунки

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров прожили у шлюбі 11 років, але потім у житті співачки з'явився Максим Галкін. В одному зі своїх інтерв'ю колишня хатня робітниця пари розповідала, що Філіп Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Співак вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому складно зважитися на нові стосунки після набутого досвіду.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров / Фото: Instagram

Реклама

Не одружився, бо надто велика планка. У моєму житті було гасло: "Полюбити – так королеву, програти – так мільйон". І королеву я любив, і мільйони програвав, – відверто розповідав співак у одному зі своїх інтерв'ю.

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Цитата дня

Це була красива та потужна історія, в якій ми зустрілися, виросли професійно, досягли дуже високих результатів

Asti співачка, екссолістка поп-гурту "Artik & Asti"
Перший коментар про розпад гурту
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Опитування
Відверто для Vogue
Lady GAGA в британському журналі
Більше фоток зірки
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти