Один без грошей у Новий рік: Кіркоров вперше розповів про розлучення з Пугачовою

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров були одружені з 1994 по 2005 рік. Примадонна пішла від чоловіка, закохавшись у Максима Галкіна

/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров став для Алли Пугачової четвертим чоловіком, роман з яким був одним із найяскравіших у біографії Примадонни. Довгий час після розлучення вони товаришували, але останнім часом у ЗМІ часто з'являється інформація про сварку експодружжя . Вони не коментують свої стосунки зараз, але в новому інтерв'ю для журналу ОК Філіп Кіркоров вперше розповів про розлучення зі співачкою.

Все сталося напередодні Нового року. Той святковий день співак назвав одним із найскладніших у своєму житті.

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Здавалося, що життя зупинилося, все скінчилося. Я сидів удома в новорічну ніч один, було відчуття повної порожнечі, пам'ятаю це дуже добре. На душі була просто випалена земля. Для мене це був стрес, шок, жах. У голову полізли найгірші думки.., – пише Telegram-канал "НеМалахов" із посиланням на інтерв'ю співака.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров в Києві / Фото: instagram.com/romanrodin1959/

Тоді артист ще мав проблеми з фінансами.

У сейфі нуль, протяг, вітер гуляє. Навіть у холодильнику миша повісилася. Хоч кулею покати, – зізнався Філіп Кіркоров.

Відволіктися від поганих думок співакові допоміг дзвінок подруги, яка запропонувала йому виступити на корпоративі впливового бізнесмена. "Важлива" людина, ім'я якої співак не назвав, запропонувала будь-які гроші за його виступ.

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Я йому вдячний. Якби не він, не знаю, що б сталося тієї ночі , – розповів Кіркоров.

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров стосунки

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров прожили у шлюбі 11 років, але потім у житті співачки з'явився Максим Галкін. В одному зі своїх інтерв'ю колишня хатня робітниця пари розповідала, що Філіп Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Співак вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому складно зважитися на нові стосунки після набутого досвіду.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров / Фото: Instagram

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Не одружився, бо надто велика планка. У моєму житті було гасло: "Полюбити – так королеву, програти – так мільйон". І королеву я любив, і мільйони програвав, – відверто розповідав співак у одному зі своїх інтерв'ю.

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