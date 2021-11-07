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"Віч-на-віч вийдемо": на Моргенштерна наїхали під час концерту в Дубаї

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
7 листопада, 13:58
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Один із глядачів, якіий перебував під сценою, перервав виступ репера, поцікавившись, в якому світі той живе, а також вимагав, щоб Моргенштерн перестав матюкатися
Моргенштерн потрапив у скандал на своєму концерті у Дубаї
Моргенштерн потрапив у скандал на своєму концерті у Дубаї / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Під час виступу Моргенштерна в Дубаї чоловік, який стояв під сценою, почав вигукувати реперу своєму претензії. Йому навіть вручили для цього мікрофон.

Алішер, якого хочуть заборонити в Росії, уважно вислухав обурення та відповів на них прямо зі сцени. Зазначимо, що на початку невідомий запропонував Моргенштерну вийти "віч-на-віч" та артист проігнорував ці слова.

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Давайте одразу про мат. Якщо тут є діти — ну, вибачте, така х**ня. Ваші батьки знали, куди вас ведуть. Від мене, будь ласка, від***іться, – сказав Алішер Моргенштерн.

Моргенштерн під час концерту вислухав звинувачення невдоволеного чоловіка / Фото: YouTube

Репер також передав мікрофон незадоволеному слухачеві, сказавши, що хоче з ним поговорити. Той заявив, що не приходив на концерт, щоб послухати Моргенштерна, та коли почув пісні з матами, то відразу ж захотів висловитись.

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Ходімо з тобою вийдемо. Ти мужик чи ні?... Тут діти, підлітки, як тобі нести свою нісенітницю?, – звернувся до Моргенштерна чоловік.

Втім, музикант відмовився далі сперечатися з чоловіком і лише сказав, що люди прийшли на шоу, щоб веселитися. Концерт продовжився.

Нагадаємо, що раніше російський продюсер Йосип Пригожин заявив, що Моргенштерн має вибачитись за слова про День перемоги. Репер заявив, що в Росії давно слід перестати відзначати річницю перемоги у війні, аргументувавши це тим, що на свято витрачаються величезні гроші.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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