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Одрі Гепберн немає з нами майже 30 років: як зараз виглядають і чим займаються її діти та онуки

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 14:53
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Зірка Голлівуду пішла з життя 20 січня 1993 року. У неї залишилсь два люблячих сини та п'ять внуків, яких Одрі, на жаль, вже не застала. Чим займаються зараз спадкоємці акторки – читайте у матеріалі
У Одрі Гепберн є двоє синів та п'ять внуків.
У Одрі Гепберн є двоє синів та п'ять внуків. / Фото: Getty Images

Одрі Гепберн запам'яталась багатьом глядачам талановитою акторкою, прекрасною фотомоделлю, харизматичною танцівницею, іконою стилю та просто привабливою жінкою. Тож, зважаючи на яскраву біографію знаменитості, недаремно про неї вирішили зняти фільм!

Окрім кар'єрних досягнень Гепберн змогла народити двох дітей, хоч через тендітне здоров'я виносити дитину їй було важко, проте бажання стати мамою було настільки сильним, що Одрі змогла здійснити свою мрію.

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У зірки "Римських канікул" та "Сніданок у Тіффані" сім'я завжди була в пріоритеті – вона максимально часу приділяла вихованню дітей і тому навіть кар'єру посунула на друге місце. У віці 63 років Одрі Хепберн не стало – у акторки був рак товстої кишки. Після смерті мами її сини часто з гордістю згадуть про неї і розповідають публіці цікаві факти з її життя.

Одрі Гепберн в юності та старості.
Одрі Гепберн в юності та старості. / Фото: Getty Images

Що відомо про спадкоємців голлівудської зірки та чим вони зараз займаються – читайте у матеріалі "Сьогодні".

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Діти Одрі Гепберн

У 1960 році акторка народила первістка Шона від колеги з вистави "Ундіна", чоловіка Мела Ферреро.

Акторка з першим чоловіком була у шлюбі 15 років.
Акторка з першим чоловіком була у шлюбі 15 років. / Фото: Getty Images

Шон ніколи не хотів підкорювати сцену, оскільки перед очима був приклад вічно зайнятих на зйомках батьків. Хоч у 1981 році він зіграв епізодичну роль у фільмі "Вони всі сміялися".

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Старший син Хепберн пробував себе у продюсерській діяльності, але і тут у нього нічого не склалось. Зараз Шону Хепберн Ферреро 61 рік – він успішний сценарист та письменник. Він написав безліч книг про свою маму, однак із них "Одрі Хепберн. Дух елегантності. Спогади сина". Шон завжди був прив'язаний до Одрі і зараз у багатьох інтерв'ю він каже, що акторка була чудовою матір'ю і саме вона сформувала його світогляд.

Зараз Шону 61 рік.
Зараз Шону 61 рік. / Фото: Getty Images

Цікаво, що після смерті Одрі він заснував благодійний фонд її імені, який допомагає дітям. Ще у Шона є власний акаунт в Instagram, де він постить переважно фото мами, а от своїх знімків чоловік не додає.

Instagram/seanhepburnferrer

Відомо, що Шон перебував у шлюбі аж чотири рази. З 2014 року і до сьогодні він одружений з Карін Хофер. У нього троє дітей – донька Емма та сини Грегоріо і Сантьяго.

Після 15 років шлюбі Одрі Гепберн розлучилась з батьком Шона. Другим обранцем акторки став на 10 років молодший італійський психіатр Андреа Дотті від якого зірка народила ще одного сина Луку у 1970-му.

Зірка з другим чоловіком.
Зірка з другим чоловіком. / Фото: Getty Images

Зараз молодшому сину акторки 51 рік. Він працює дизайнером, але, як і брат, написав кілька книг присвячених найріднішій людині, з них найвідоміша "Одрі вдома".

Зараз Луку 51 рік.
Зараз Луку 51 рік. / Фото: Instagram

У Instagram Лук більш активний, ніж його брат. Він публікує фото з дітьми, знімає різні архітектурні споруди, і навіть показує, що їсть.

Instagram/thedottis

Як відомо, він одружений з італійкою із забезпеченої сім'ї Домітілле Бертучі, яка народила йому двох доньок.

Незабаром Одрі розлучилась з Андреа через його зради. Акторка сама виховувала дітей. Хоч сини Гепберн росли без батька, але це не завадило стати їм справжніми чоловіками.

Зазначимо, що все особисте життя зірки, в тому числі і діти, завжди були під прицілом папараці, але Одрі вдалося захистити своїх хлопчиків від постійної уваги і виховувати їх далеко від тої голлівудської суєти.

Сини акторки зараз.
Сини акторки зараз. / Фото: Instagram

Внуки Одрі Гепберн

Акторка стала бабусею трох дівчаток та двох хлопчиків, яких вона, на жаль, не застала при житті. Втім, спадкоємці Одрі добре знають про неї з історій, які розповідали їм батьки та з фільмографії.

На жаль, про внуків Одрі Гепберн не має інформації – вони зовсім непублічні особи. Однак про єдину доньку Шона все ж таки дещо ми знайшли.

Мела Феррера Емма народилася у 1994 році. Дівчина встигла спробувати свої сили в фешн-індустрії, вона знялася для обкладинки популярного американського журналу Harper's Bazaar у 2014 році. Але за стопами зіркової бабусі далі не пішла – для життя Емма обрала живопис.

Внучка Одрі Гепберн.
Внучка Одрі Гепберн. / Фото: Instagram

Донька Шона закінчила Академію мистецтв у Флоренції. У Instagram дівчина активно ділиться з фоловерами думками та емоціями та часто публікує свої витвори мистецтва. А у 2020 році вона зізналась, що у неї виявили аутоімунне захворювання – хвороба Грейвса. Емма планувала відверто говорити про свій діагноз, аби інші люди, які зіткнулися з такою проблемою, не відчували себе самотніми.

Зараз Еммі 27 років.
Зараз Еммі 27 років. / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора була 15-та річниця смерті музиканта Мурата Насирова. Ми писали, як тепер живуть дружина та діти покійного артиста.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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