Ого, як неочікувано! Алла Пугачова та Максим Галкін зніматимуться у ізраїльському реаліті-шоу

У Мережі продовжують з'являтися нові подробиці життя зіркової пари в Ізраїлі

Зіркове подружжя не збирається повертатися до країни-агресорки / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Наприкінці лютого Примадонна разом з чоловіком та дітьми виїхали з Росії. Подейкують, подружжя збирається отримувати громадянство Ізраїлю, а їхні двійнята - Гаррі та Ліза поки що навчаються онлайн та з репетиторами. Самі ж артисти про переїзд не говорять і не вдаються до коментарів.

Та зважаючи на все, повертатися до РФ найближчим часом гуморист та артистка точно не планують. Як пише kp.ru, посилаючись на оточення пари, Галкіну вже вдалося знайти роботу в Ізраїлі – гуморист запланував тривалий концертний тур по всій країні у червні.

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Окрім того, Максиму Галкіну та Аллі Пугачовій запропонували стати ведучими місцевого реаліті-шоу "Російський Ніндзя". Це екстремальний проєкт, де учасники повинні пройти смугу перешкод до перемоги.

Втім, наразі невідомо, чи погодилась пара на цю пропозицію.

Зазначимо, Максим Галін одни з перших засудив війну в Україні та дії російської влади. Через це 45-річний шоумен втратив низку контрактів.

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На початку квітня Максим Галкін опублікував перше відео з Ізраїлю і зазначив, що як раніше вже не буде. Але знову ж таки до подробиці шоумен не вдавався.

Раніше ми писали, що у Мережу потрапили знімки ізраїльського маєтку зіркової пари, де вони наразі мешкають з дітьми. За інформацією росЗМІ, пара живе в будинку площею 650 квадратних метрів з видом на Середземне море.