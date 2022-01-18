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Охоронець в будинку Градського бачив Коташенко у день пограбування: "Вона не виглядала наляканою"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 10:57
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Днями вдову Олександра Градського Марину Коташенко озброєні злочинці пограбували на 100 мільйонів рублів
Охоронець в будинку вдови Градського повідомив, що у день пограбування бачив Марину Коташенко
Охоронець в будинку вдови Градського повідомив, що у день пограбування бачив Марину Коташенко / Фото: instagram.com/voice1tv, facebook.com/marina.kotashenko

Те, як Марина Коташенко повернулася на територію особняка в Новоглаголево в день, коли на неї вчинили напад, бачив охоронець. За його словами, вдова артиста виїхала з дому, але вже за кілька хвилин повернулася назад.

Вона їхала "Лексусом". Ззаду скло було тоноване, збоку – запітніле. Але я не можу сказати, чи хтось був у машині, крім водія. Просто не побачив. Сама Коташенко була абсолютно спокійна, тобто не була зляканою, – цитує джерело MK.RU.

Свідок підкреслив, що все це відбувалося вдень, а близько п'ятої години вечора Марина Коташенко зателефонувала йому і попросила впустити поліцію, яка прибула на виклик.

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Сварка із родичами

ЗМІ також пишуть, що після похорону Градського у його вдови стався серйозний скандал з одним із найближчих родичів артиста. Коташенко злякалася погроз родича свого чоловіка, забрала дітей та переїхала за місто. Мабуть, тоді вона перевезла з собою гроші, які вкрали.

Подробиці пограбування

На Марину Коташенко напали озброєні злочинці, які спершу інсценували ДТП, потім забралися в авто до молодої вдови Олександра Градського, погрожували їй, а потім пограбували.

Жінка розповіла, що під дулом пістолета її змусили повернутися додому в Новоглаголево, де змусили віддати всі коштовності, що зберігалися в особняку, а також 100 мільйонів рублів.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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