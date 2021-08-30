"Окупанту незручно": російський музикант обурився відсутністю рейсу Москва – Київ. Йому відповіли

Вася Обломов після виступу в Києві написав у Facebook гнівний пост про те, що йому незручно переміщатися з Москви до Києва. Користувачі соцмережі відповіли гостю

Російський музикант Вася Обломов / Фото: instagram.com/vasyaoblomov

Російський поет і музикант Вася Обломов (справжнє ім'я – Василь Гончаренко) виступив напередодні в Києві. Артистові сподобалося в столиці, а ось дорога йому не принесла такого ж задоволення.

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Рішення закрити повітряний простір між країнами і заборонити прямі перельоти з Росії Вася назвав "тупим".

У світі немає жодного навіть недоумкуватого примата, який побачив би користь від тупої заборони прямих рейсів між Москвою і Києвом. Всі як літали, так і літають, тільки дуже незручно, – написав Обломов у Facebook.

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У відповідь на це користувачі соцмережі нагадали Васі про причини, за якими літати тепер "незручно":

"У нас 7 років війна з вашою країною і десятки тисяч загиблих, а ви тут досадуєте і лаєтесь через якісь транспортні незручності".

Скріншот: facebook.com/oblomov.vasya

"Цю незручність прибрати дуже просто: Росія прибирає своїх окупантів з Криму і Донбасу, Україна скасовує заборону на прямі перельоти з Москви до Києва. Ось бачите як просто!"

Скріншот: facebook.com/oblomov.vasya

"Є такі примати! Ось він я :) Спокійніше спати так, розумієш, щоб несподівано не прилетів літачок із зеленими чоловічками. До Києва, де я живу".

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Скріншот: facebook.com/oblomov.vasya

Хто такий Вася Обломов

Це російський музикант і композитор, засновник і лідер групи "Чебоза", а також один із засновників музично-поетичного проєкту "Господин хороший". Уродженець Ростова-на-Дону.

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Вася Обломов дотримується опозиційних політичних поглядів, у 2013-му виступив на мітингу на підтримку Олексія Навального.

На початку цього року артист написав пісню "Запотело мое забрало", присвячену інциденту з Маргаритою Юдіною, що стався на мітингу за Навального в Петербурзі.

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