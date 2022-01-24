"Він просто дістав": друг Куравльова пояснив, чому актор міг опинитися в будинку для людей похилого віку

Леонід Куравльов з літа минулого року перебував у будинку для людей похилого віку, куди радянського актора влаштували діти

Друг Куравльова розповів про важкий характер актора / Фото: Instagram

Раніше з'являлася версія, що діти Куравльова хотіли допомогти батькові, оскільки після смерті дружини він закрився і ні з ким не хотів спілкуватися. Трохи згодом у ЗМІ стали писати, що дочка зірки радянських фільмів не дбала про батька. Рідні актори не коментують цю тему.

Друг Куравльова сценарист Аркадій Інін озвучив декілька версій, чому актор міг опинитися в будинку для людей похилого віку.

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Перша — він просто дістав. Тому що Льоня людина з характером, фізичний стан у нього поганий. І вона (дочка) теж має працювати, у неї своє життя, і їй просто не вистачило сил. Друга версія – турбота. Вона просто зрозуміла, що не впорається в медичному плані з його станом, якщо він просто вдома лежатиме, – сказав Інін програмі " Зірки зійшлися".

Аркадій Інін прокоментував, чому Леонід Куравльов міг опинитися в будинку для людей похилого віку / Фото: Скріншот з YouTube

Що відомо про стан Леоніда Куравльова

У Комунарку актор потрапив у розпал новорічних свят прямо з будинку для людей похилого віку, де артист жив останні півроку. Тоді медики підозрювали у нього коронавірус, у результаті діагноз звучав як віруснобактеріальна пневмонія. На КТ встановили, що у Куравльова вражені легені на 25 та 30 відсотків.

Трохи згодом з'явилася інформація, що актор переніс екстрену операцію на шлунку. Під постійним наглядом лікарів Куравльов. перебував протягом двох тижнів. Днями з'явилася інформація, що актора вирішили перевести до хоспісу.