Кричить, як коза з раком горла: Брітні Спірс показала свою розспівку, але фани не оцінили

Відома співачка здивувала шанувальників своїм вокалом. Багато хто помітив, що вона співає вже не так, як раніше і порівняли її голос з меканням кози

Брітні Спірс здивувала фанатів відео зі своїм вокалом / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс, яка натякнула на поповнення у сім'ї, вже давно не тішить фанатів новою творчістю. Свій останній альбом Britney Jean вона випустила ще у 2013 роцы. Весь цей час співачці було не до нових пісень та кліпів, бо вона жила під суворою опікою свого батька.

В листопаді суд звільнив Спірс від цього і вона отримала право розпоряджатися своїм життям. З того часу фанати чекають новин щодо її творчості, але, схоже, зірка не поспішає створювати нові хіти. Проте Брітні вирішила нагадати шанувальникам силу свого голосу і записала невелике відео з вокальним розспівуванням.

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Навіть найвідданіші фанати заявили, що голос артистки змінився не в кращу сторону. Також вони порівняли її виконання з криками тварин:

Брітні Спірс співає зовсім не так, як колись.

Ми всі знаємо, що вона вміє співати, але це звучало так, ніби хтось намагається вбити кішку.

Звучало, як крик кози.

Так, коза, що вмирає, з раком горла і повним ротом мокротиння.

Скріншот: Instagram

Але багато підписників співачки сказали, що все одно продовжують її любити за будь-яких обставин і найголовніше для них – бачити її щасливою та вільною.

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Нещодавно Брітні Спірс із розмахом відзначила 40-річчя у Мексиці з бойфрендом та друзями.