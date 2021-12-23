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Кричить, як коза з раком горла: Брітні Спірс показала свою розспівку, але фани не оцінили

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 13:31
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Відома співачка здивувала шанувальників своїм вокалом. Багато хто помітив, що вона співає вже не так, як раніше і порівняли її голос з меканням кози
Брітні Спірс здивувала фанатів відео зі своїм вокалом
Брітні Спірс здивувала фанатів відео зі своїм вокалом / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс, яка натякнула на поповнення у сім'ї, вже давно не тішить фанатів новою творчістю. Свій останній альбом Britney Jean вона випустила ще у 2013 роцы. Весь цей час співачці було не до нових пісень та кліпів, бо вона жила під суворою опікою свого батька.

В листопаді суд звільнив Спірс від цього і вона отримала право розпоряджатися своїм життям. З того часу фанати чекають новин щодо її творчості, але, схоже, зірка не поспішає створювати нові хіти. Проте Брітні вирішила нагадати шанувальникам силу свого голосу і записала невелике відео з вокальним розспівуванням.

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Навіть найвідданіші фанати заявили, що голос артистки змінився не в кращу сторону. Також вони порівняли її виконання з криками тварин:

  • Брітні Спірс співає зовсім не так, як колись.
  • Ми всі знаємо, що вона вміє співати, але це звучало так, ніби хтось намагається вбити кішку.
  • Звучало, як крик кози.
  • Так, коза, що вмирає, з раком горла і повним ротом мокротиння.
Скріншот: Instagram

Але багато підписників співачки сказали, що все одно продовжують її любити за будь-яких обставин і найголовніше для них – бачити її щасливою та вільною.

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Нещодавно Брітні Спірс із розмахом відзначила 40-річчя у Мексиці з бойфрендом та друзями.

Марина Григоренко
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