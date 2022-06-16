Орейро, Депардьє, Сігал: що говорять про війну в Україні західні улюбленці Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України багато знаменитостей розділилися на два табори – одні активно підтримують нашу країну і допомагають навіть фінансово, інші – помовкують

Як на війну в Україні відреагували знаменитості, які популярні у РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Є низка знаменитостей, які за різними збігами обставин стали дуже популярними у Росії. Це і Наталі Орейро з "Дикого ангела", яка навіть отримала паспорт країни-агресора, це і Стівен Сігал, бойовики за участю якого також популярні на російському ТБ. Сюди ж можна віднести і Жерара Депардьє, який раніше присягався в коханні Росії і теж став громадянином РФ з великої літери "Ге":)

Є й інші зірки, які стали мегапопулярними у сусідній країні – часто їздили виступати в РФ і співали дуетами з місцевими артистами.

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Логічно, що багато з перелічених майже ніяк не відреагували на те, що РФ розпочала криваву війну в Україні і продовжує вбивати мирних українців. Ключове слово – "майже". Докладніше про це – у матеріалі "Сьогодні".

Наталі Орейро

Російський паспорт зірка "Дикого ангела" отримала восени минулого року. Свій Instagram актриса та співачка веде двома мовами – іспанською та російською. Нещодавно уругвайська зірка взяла участь в одному із ТВ-шоу в Росії.

Наталі Орейро опублікувала плакат "Немає війні" в Instagram

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Що вона написала про війну? Наталі опублікувала типову картинку, яку постили усі "обережні" російські знаменитості у день повномасштабного вторгнення. Коментарі до них Орейро відключила.

Перша – "Мир".

Скріншот: Instagram

Друга – "Ні війні".

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Скріншот: Instagram

І на цьому все – про війну більше ні слова. Наталі продовжує спілкуватися з фанатами з РФ і освідчуватися в любові Росії.

Стівен Сігал

Стівен Сігал знявся у великій кількості крутих проєктів – це коли переглянеш один його бойовик двічі, а потім розумієш, що це були різні фільми:)

У Росії її за останні роки Сігал бував часто – неодноразово був помічений у шоу-біз тусовці. Ось, наприклад, у 2019 році Стівен позував із Лепсом.

Скріншот: Instagram

А ось цього року Сігал взагалі закотив вечірку в Москві, куди прийшли зірки-рашисти, зокрема російська пропагандистка Маргарита Сімоньян. До речі, Сігал теж має громадянство РФ.

Скріншот: Telegram

Про війну Сігал, звісно що мовчить. А, до речі, він тепер "партійний" – рік тому вступив до партії "Справедлива Росія – Патріоти – За правду".

Жерар Депард'є

Далі за списком Жерар Жепардьє. Ще одні громадянин РФ та "улюбленець" російської публіки. Один з небагатьох, хто публічно висловився проти війни в Україні та засудив дії Путіна.

У квітні цього року Депардьє сказав:

Російський народ не несе відповідальності за шалені, неприйнятні дії своїх лідерів, таких як Володимир Путін, – висловився Жерар Депардьє.

Правління Путіна Жерар назвав "божевільним", за що в РФ, звичайно, швиденько вирішили позбавити актора "дорогоцінного" громадянства, яке він отримав у 2013 році.

Цікавий факт: у 2015 році Україна внесла Жерара Депардьє до чорного списку, закривши йому в'їзд на п'ять років, зокрема через його висловлювання, в яких актор заперечував існування незалежної України та вважав нашу країну частиною РФ. Сам Депардьє не заперечував, що робив такі висловлювання і із задоволенням говорив про свої дружні стосунки з Путіним.

Жерар Депардьє проти війни в Україні / Фото: Getty Images

Патрісія Каас

Патрісія Каас – французька співачка, яка неодноразово виступала на різноманітних концертах та заходах у Кремлі. Російська публіка її знає та любить.

Патрісія Каас прокоментувала війну в Україні

Ось ще кілька фактів:

у 2008 році спільно з російським гуртом Uma2rmaN Патрісія виконала пісню "Не позвонишь" російською мовою, але перший куплет французькою — її перша сучасна російськомовна пісня;

раніше на своїх концертах вона виконувала російською пісню "Очи черные";

Каас також виконувала російською мовою "Мне нравится, что Вы больны не мной...".

Що Патрісія каже про війну? Росію артистка публічно не визнає агресором, проте у своєму Instagram-профілі вона опублікувала серію фото з українськими дітьми у бомбосховищах та інші фото війни.

Моє серце розбите, – підписала знімки Каас.

Артистка прибрала можливість коментувати цей пост.

Скріншот: Instagram

Лара Фабіан

Ще одна улюблениця російської аудиторії, в репертуарі якої також є пісні російською – Лара Фабіан. В Україні також було багато шанувальників Лари, які із задоволенням ходили на її концерти.

Ба більше, у Фабіан було заплановано два виступи в Одесі у жовтні цього року.

Скріншот: viagogo.com

Але про війну канадська артистка мовчить – у жодній із соцмереж співачки немає жодного слова про те, що відбувається в Україні.

Лара Фабіан не коментує війну в Україні

Незважаючи на це багато світових знаменитостей підтримали Україну у цей тяжкий час. І тих, хто говорить, набагато більше за тих, хто мовчить. Адже головне – це не мовчати і не дати забути світові про жах, що відбувається в нашій країні.