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Євробачення-2022: нові логотип та слоган конкурсу викликали суперечки в соцмережах (голосування)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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22 січня, 14:12
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Цього тижня була представлена нова айдентика "Євробачення" у 2022 році і, як завжди, новий дизайн викликав безліч суперечок.
Оргкомітет презентував нову айдентику конкурса
Оргкомітет презентував нову айдентику конкурса / Фото: instagram.com/Eurovision

Поки наші читачі обговорюють, хто буде ведучим Нацвідбору, організатори головного вокального конкурсу Європи дали новий привід для розмов. Так, оргкомітет "Євробачення" презентував логотип та слоган "Євробачення".

Інформація з'явилася на офіційній сторінці конкурсу Інстаграм.

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Организатори презентовали нову айдентику "Євробачення" у 2022 році
Организатори презентовали нову айдентику "Євробачення" у 2022 році / Фото: instagram.com/Eurovision

Пані та панове, представляємо "гарний" слоган і тематичне оформлення #Євробачення 2022 року,

– йдеться у публікації.

Слоган цього року звучить як "Звук краси".

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Новий слоган "Євробачення"
Новий слоган "Євробачення" / Фото: instagram.com/Eurovision

Вже наступного тижня з'явиться більше подробиць про концепцію обраної айдентики, але треба сказати, що, як і в попередні роки, оформлення викликало велику кількість суперечок. Хтось каже, що в інші роки було більше креативу, комусь не подобається шрифт, а є й ті, хто зовсім порівняв дизайн із зображенням коронавірусу.

коментарі під публікацією в Інстаграм eurovision.ua

Пропонуємо вам поділитися своєю думкою!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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