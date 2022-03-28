Оскар 2022: хто переміг у номінації "Найкраща актриса"

Сьогодні в Голлівуді оголосили лауреатів престижної премії "Оскар", яку мріє отримати за заслуги у кіно кожен актор та причетний до кіноіндустрії. Це 94-а церемонія, де також приділили увагу Україні , яка мужньо відбиває атаки російських окупантів Офіційна частина заходу добігає кінця і ми називаємо переможців "Оскара"-2022. Далі дивіться ім'я "Найкращої актриси" на "Оскарі" у 2022 році.
Раніше ми публікували повний список номінантів премії "Оскар" Категорія "Найкраща актриса" виглядає у 2022-му році так.
Номінанти у категорії "Найкраща актриса"
- Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")
- Олівія Колман ("Незнайома дочка")
- Пенелопа Крус ("Паралельні матері")
- Ніколь Кідман ("В ролі Рікардо")
- Крістен Стюарт ("Спенсер")
До речі, для Крістен Стюарт це перша номінація на Оскар. Зірка зробила прорив у кар'єрі, зігравши роль принцеси Діани у драмі Пабло Ларраїна "Спенсер", за що була номінована на "Оскар". А ось Леді Гага, всупереч очікуванням, не отримала номінації у гучному фільмі "Дом Гуччі".
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Найкраща акторка 2022 року – Оскар-2022
Отже, "Найкращою актрисою" 2022 року – актриса Джесіка Честейн!
Вітаємо!
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