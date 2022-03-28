Оскар 2022: хто переміг у номінації "Найкраща актриса"

Головна кінопремія року підбиває підсумки. Дізнайтеся далі, яка актриса отримала Оскар у 2022 році

Джессіка Честейн отримала "Оскар" / Фото: Getty Images

Сьогодні в Голлівуді оголосили лауреатів престижної премії "Оскар", яку мріє отримати за заслуги у кіно кожен актор та причетний до кіноіндустрії. Це 94-а церемонія, де також приділили увагу Україні , яка мужньо відбиває атаки російських окупантів Офіційна частина заходу добігає кінця і ми називаємо переможців "Оскара"-2022. Далі дивіться ім'я "Найкращої актриси" на "Оскарі" у 2022 році.

Раніше ми публікували повний список номінантів премії "Оскар" Категорія "Найкраща актриса" виглядає у 2022-му році так.

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"Оскар"-2022 / фото pixabay.com

Номінанти у категорії "Найкраща актриса"

Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")

Олівія Колман ("Незнайома дочка")

Пенелопа Крус ("Паралельні матері")

Ніколь Кідман ("В ролі Рікардо")

Крістен Стюарт ("Спенсер")

Джессіка Честейн у фільмі "Очі Теммі Фей"

До речі, для Крістен Стюарт це перша номінація на Оскар. Зірка зробила прорив у кар'єрі, зігравши роль принцеси Діани у драмі Пабло Ларраїна "Спенсер", за що була номінована на "Оскар". А ось Леді Гага, всупереч очікуванням, не отримала номінації у гучному фільмі "Дом Гуччі".

Найкраща акторка 2022 року – Оскар-2022

Отже, "Найкращою актрисою" 2022 року – актриса Джесіка Честейн!

Джессіка Честейн на "Оскарі"-2022 / Фото: Getty Images

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