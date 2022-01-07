Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌟 З Різдвом Христовим! 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня

Скандал з принцем

Лорак в Україні

Брати Богданови

Фільми на свята

Селфі 1 січня

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Від "Оскара" до "Золотої малини": що зруйнувало кар'єру 58-річного Ніколаса Кейджа

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 січня, 15:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірці голлівудських екшенів 7 січня виповнюється 58 років. На честь дня народження актора згадуємо найважливіші моменти з його кінокар'єри
/ Фото: Getty Images

У день народження Ніколаса Кейджа на його шанувальників чекала радісна звістка – 27-річна дружина актора вагітна .

Як відомо, актор народився у знаменитій кіносім'ї Коппола, але Ніколас вирішив самотужки заслужити популярність без участі зіркових родичів.

Реклама

За весь час Кейдж знявся у понад 100 кінофільмах і навіть спробував себе в ролі режисера, знявши картину "Сонні". Проте не всі роботи артиста були успішними.

Світова популярність, а разом із нею і перша премія "Оскар" прийшли за роль п'яниці у фільмі "Покидаючи Лас-Вегас". Багато глядачів досі вважають, що цей образ був найуспішнішим у кар'єрі голлівудського актора.

"Покидаючи Лас-Вегас" – відео

Після успіху 1995 Кейдж намагався тримати на рівні. Досить успішними критики називають ролі Ніколаса у фільмах "Виховуючи Арізону" та "Дикі серцем".

Реклама

Ще однією вдалою роботою Кейджа називають фільм "Адаптація", в якому голлівудський актор зміг втілити образ одразу двох персонажів – братів-близнюків Чарлі та Дональда Кауфманов.

Спад кар'єри Ніколаса Кейджа

Як би Ніколас Кейдж не намагався триматися на плаву, все ж таки актор потрапив на гачок сумнівних екшенів. Наступні фільми не припали до душі шанувальникам, а багато хто з них навіть не запам'ятався глядачеві.

Свою першу антинагороду "Золота малина" за найгіршу чоловічу роль Ніколас Кейдж отримав за головну роль у фільмі "Плетена людина". Дивлячись на гру Кейджа у цьому фільмі, фанати та критики почали сумніватися у таланті актора – Ніколас настільки перегравав у кадрі, що часом це виглядало смішно.

Реклама
"Плетена людина" – відео

Жага зіграти супергероя привела знаменитість до ролі у фільмі "Примарний гонщик", яка стала чи не найгіршою у його кар'єрі. Тут актор знову не впорався з емоціями та знову розчарував глядачів.

Дивом фільм отримав продовження, що провалилося з таким же тріском. За роль гонщика Джоні Блейза Кейдж отримав дві премії "Золота малина".

"Примарний гонщик" – відео

Скандали з Ніколасом Кейджем

Слідом за невдачами в акторській кар'єрі були й інші проблеми в житті Кейджа. За інформацією деяких інсайдерів, голлівудська знаменитість мала серйозні проблеми з податковою.

Свого часу Кейдж любив жити, не відмовляючи собі нічого, але гроші мають властивість закінчуватися. До речі, багато хто вважає, що саме через проблеми з фінансами Кейдж знімався в дивних картинах.

Крім того, є підозри, що актор має проблеми з алкоголем. Якось його вигнали з престижного ресторану в Лас-Вегасі, оскільки прийняли за бомжа .

Ще один скандал стався з колишньою дружиною Кейджа – Ерікою Койкою. Актор подав на розлучення через 4 дні після весілля із візажисткою. Колишня дружина Кейджа прокоментувала дивний вчинок актора .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
7 січня. Уолтер Шерман Гіффорд. 95 років тому (1927) відбулася перша трансатлантична телефонна розмова між Нью-Йорком (США) і Лондоном (Велика Британія). І це сталося за безпосередньої участі нашого героя дня…
На зустріч із героєм!
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти