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Батька Брітні Спірс судитимуть через стеження за дочкою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 10:08
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Брітні Спірс позбавилася опіки 13-річної опіки батька, а Джеймі Спірса тепер чекають нові судові розгляди
Батька Брітні Спірс судитимуть
Батька Брітні Спірс судитимуть / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше вже повідомлялося, що у Джеймі Спірс був доступ до телефону дочки і він записував розмови із її спальні. Тепер батькові Брітні доведеться відповісти за таємне стеження за донькою та розтрату її грошей. Про це пише Deadline.

Під час свого опікунства містер Спірс використав свою роль, щоб збагатити себе та тих, хто йому близький. Він часто робив це за рахунок та всупереч інтересам доньки, активи, благополуччя та інтереси якої він має захищати, – заявив колишній агент ФБР, найнятий адвокатом співачки.

Брітні Спірс позбулася опіки батька
Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

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Джеймі Спірс наймав охоронну фірму Black Box для незаконного стеження за дочкою.

Також наголошується, що батько співачки витратив на своє кулінарне шоу 6,3 мільйона доларів із грошей Брітні.

Судове засідання призначено на 27 липня.

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Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року була під повним контролем свого батька, який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літію.

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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