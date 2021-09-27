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Батька Брітні Спірс можуть посадити до в'язниці за стеження – ЗМІ

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 16:49
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Джеймі Спірс міг контролювати Брітні – у нього був доступ до телефону дочки, а відповідно до її мессенджерів, соцмереж і світлин
Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням - ЗМІ
Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням - ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те що Брітні Спірс може позбутися опіки батька вже цієї осені, поки що повністю контролювати своє життя їй не дають.

Стало відомо, що Джеймі Спірс таємно стежив за спілкуванням дочки і записував розмови з її спальні. Про це розповів колишній співробітник охоронної фірми Black Box Securit Алекс Власов у фільмі Controlling Britney Spears, пише The New York Times.

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За його словами, одного разу він поставив функцію батьківського контролю на мобільний телефон Брітні Спірс, на прохання батька зірки. Через iCloud охоронна фірма отримала доступ до телефону Брітні без її відома.

У батька Брітні Спірс був доступ до її телефону
У батька Брітні Спірс був доступ до її телефону / Фото: instagram.com/britneyspears

Таким чином вони могли читати її листування (зокрема з адвокатом), моніторити соцмережі тощо.

Мій бос Ідан підійшов до мене і запитав: "Чи є які-небудь послуги моніторингу для iPhone, про які ви знаєте?". Я запитав, що він має на увазі, а він такий: "Ну, батьківський контроль. Чи є спосіб встановити батьківський контроль на iPhone?". Ідан сказав, що суд знає про це. І нібито адвокат Брітні теж. Що це для її безпеки та захисту", – розповів Власов.

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Стеження в США карається законом, тож у разі якщо факт того, що Джеймі Спірс віддалено "вліз" до телефону дочки і стежив за нею зможуть підтвердити свідки, опікун артистки відправиться за ґрати.

Джеймі Спірс продовжує бути опікуном Брітні
Джеймі Спірс продовжує бути опікуном Брітні / Фото: Getty Images

Крім того, за словами Власова, бойфренди Брітні Спірс повинні були підписати строгі угоди про нерозголошення. Так, Сем Асгарі, який зараз є нареченим співачки, не мав права публікувати в соціальних мережах повідомлення про Брітні без попередньої письмової згоди її батька.

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За яких умов Джеймі Спірс відмовиться від опіки над Брітні – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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