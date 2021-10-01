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Батько Брітні Спірс назвав рішення суду помилкою і має намір далі піклуватися про дочку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 07:47
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29 вересня суд відсторонив Джеймі Спірс від опіки над Брітні Спірс. Адвокат батька співачки прокоментувала рішення
Батько Брітні Спірс прокоментував рішення суду
Батько Брітні Спірс прокоментував рішення суду / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Адвокат Спірса Вівіан Торін заявила, що його клієнт розчарований рішенням суду . Джеймі вважає, що завжди діяв в інтересах дочки . Про це пише People.

Все почалося з того, коли вона добровільно погодилася на його опіку. Вона полягала в допомозі у відродженні її кар'єри і відновленні стосунків з дітьми. Всі, хто коли-небудь намагався допомогти члену сім'ї з психічними проблемами, можуть оцінити, скільки щоденних турбот і роботи вимагає така допомога, – сказала адвокат.

Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням – ЗМІ
Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням – ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

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Звинувачення адвоката Брітні Спірс Вівіан назвав необгрунтованими. Вони лише нашкодили репутації батькові співачки і налаштовували проти нього громадськість.

Ці факти роблять підсумки слухань ще більш розчаровують і, відверто кажучи, означають для Брітні тільки втрати. При всій повазі суд помилився , Відсторонивши містера Спірса від опікунства і поставивши на його місце незнайомця, який буде управляти всім майном Брітні, – заявила Вівіан.

Адвокат звернула увагу, що Джеймі Спірс сам запропонував відмовитися від опіки над дочкою.

Незважаючи на відсторонення, містер Спірс продовжить піклуватися про добробут і інтересах своєї дочки і сумлінно працювати над позитивним дозволом всіх розбіжностей, – підсумувала адвокат батька співачки.

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька , який входив в число 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літій.

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Брітні Спірс позбулася опіки батька
Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовував свою дочку і грабував її, прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька в липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство і тотальний контроль.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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