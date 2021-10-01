Батько Брітні Спірс назвав рішення суду помилкою і має намір далі піклуватися про дочку

Адвокат Спірса Вівіан Торін заявила, що його клієнт розчарований рішенням суду . Джеймі вважає, що завжди діяв в інтересах дочки . Про це пише People.
Все почалося з того, коли вона добровільно погодилася на його опіку. Вона полягала в допомозі у відродженні її кар'єри і відновленні стосунків з дітьми. Всі, хто коли-небудь намагався допомогти члену сім'ї з психічними проблемами, можуть оцінити, скільки щоденних турбот і роботи вимагає така допомога, – сказала адвокат.
Звинувачення адвоката Брітні Спірс Вівіан назвав необгрунтованими. Вони лише нашкодили репутації батькові співачки і налаштовували проти нього громадськість.
Ці факти роблять підсумки слухань ще більш розчаровують і, відверто кажучи, означають для Брітні тільки втрати. При всій повазі суд помилився , Відсторонивши містера Спірса від опікунства і поставивши на його місце незнайомця, який буде управляти всім майном Брітні, – заявила Вівіан.
Адвокат звернула увагу, що Джеймі Спірс сам запропонував відмовитися від опіки над дочкою.
Незважаючи на відсторонення, містер Спірс продовжить піклуватися про добробут і інтересах своєї дочки і сумлінно працювати над позитивним дозволом всіх розбіжностей, – підсумувала адвокат батька співачки.
Що сталося з Брітні Спірс?
Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька , який входив в число 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літій.
За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовував свою дочку і грабував її, прикриваючись турботою.
Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька в липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство і тотальний контроль.
Ще новини про співачку:
- Брітні Спірс оголосила про заручини з молодим бойфрендом.
- Раніше психолог пояснила трагічну долю співачки Брітні Спірс.