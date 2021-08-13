Батько Брітні Спірс відмовився бути її опікуном – ЗМІ

39-річна попспівачка з 2008 року перебуває під повним контролем свого батька. Зірка не може розпоряджатися своїми ж грошима і навіть заводити дітей без дозволу батька

Батько Брітні Спірс збирається відмовлятися від опікунства дочки / Фото: Getty Images

Через 13 років Брітні Спірс може нарешті позбутися опіки батька Джеймі Спірса. Як пише TMZ, батько співачки згоден відмовитися від прав опіки над дочкою. Відповідні документи для суду вже готуються.

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Причиною, чому батько співачки готовий відступити, стали безпідставні нападки з боку громадськості після виступу Брітні в суді. Джеймі Спірс вважає, що публічне протистояння з дочкою не відповідає його інтересам.

Співачка перебувала під опікою батька 13 років / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Батько співачки готовий працювати з судом і новим адвокатом дочки, щоб передати права новому опікунові.

При це відзначається, що Джеймі Спірс запевняє, що ніколи не змушував Брітні робити що-небудь проти волі, в тому числі виступати на сцені.

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

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Брітні Спірс з 2008 року перебуває під повним контролем свого батька, який входить до числа 10 її опікунів. Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

Детальніше про життя Брітні Спірс і боротьбу за свободу – дізнайтеся в цьому відео:

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