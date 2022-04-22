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Батько Брітні Спірс переслідує та залякує вагітну дочку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 23:58
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Американська співачка протягом 13 років перебувала під опікою батька і не могла розпоряджатися своїм життям. У жовтні минулого року Брітні отримала довгоочікувану свободу
Нові подробиці про стосунки Брітні Спірс із батьком після позбавлення від опіки
Нові подробиці про стосунки Брітні Спірс із батьком після позбавлення від опіки / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс ніяк не вдається насолодитися третьою вагітністю. Тільки недавно стало відомо, що співачку затримали поліцейські, а тепер з'явилася інформація, що батько Брітні ніяк не дасть їй спокою.

Як пише Daily Mail, Джеймі Спірс попросив суд надати документи, які фігурували у справі про опіку. Брітні наймала детектива, щоб дізнатися, як батько розпоряджається її фінансами. Усі звіти Спірс передала до суду. Джеймі захотів на них глянути, проте співачка подала клопотання про відхилення цього прохання.

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Батько, який щиро любив свою дочку і бажав "захистити" її (як він стверджує), виявив би порядність і перестав залякувати і турбувати свою дочку, – сказав представник співачки.

Брітні Спірс продовжує відчувати тиск з боку батька
Брітні Спірс продовжує відчувати тиск з боку батька / Фото: Getty Images

Нагадаємо, американська співачка протягом 13 років перебувала під опікою батька і не могла розпоряджатися своїм життям. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій. У жовтні минулого року Брітні отримала довгоочікувану свободу .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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