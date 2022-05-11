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Ой, як незручно вийшло: рашисти образились на Філіпа Кіркорова через поїздку на Євробачення

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 11:11
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Хоч і РФ не допустили на "Євробачення-2022", але путініст Кіркоров тишком-нишком пробрався на конкурс. І ось тепер артиста обливають брудом його ж однодумці-рашисти
Путуніста Філіпа Кіркорова облили брудом у Мережі
Путуніста Філіпа Кіркорова облили брудом у Мережі

Філіп Кіркоров неочікувано з'явився у Турині нібито за "ексклюзивним запрошенням" організаторів пісенного конкурсу, попри відсторонення від участі артистів з Росії.

На спеціальне запрошення за заслуги та внесок у "Євробачення". Я не міг собі дозволити не прийняти це запрошення і не приїхати сюди абсолютно незалежним гостем організаторів цього заходу, – вихвалявся співак-путуніст в Instastories.

Кіркоров приїхав на "Євробачення-2022"
Кіркоров приїхав на "Євробачення-2022"

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Також Філіп зазначив, що організатори виділили йому спеціальну VIP-ложу, а вболіває він цього року за Грецію, яка, до речі, пройшла у фінал.

Але, схоже, що російським фанатам-"патріотам" Кіркорова не дуже сподобалось те, що він "поїхав у Європу, де росіян послали".

У коментарях під Insta-постом Філіпа, де він вихвалався тим, що приїхав у Італію фоловери залишили обурливі коментарі:

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  • Він всюди, і там, де його ніхто не звав та не чекав.
  • Ну Філіп зупинись.
  • Ні відсотка сумніву не було, що Кіркоров буде на "Євробаченні".
  • Вважаю, що про цей конкурс треба забути.
  • Наших не допустили, а ви там що загубили? Це ваш патріотизм?
  • Нащо їхатитуди, звідки послали?
  • Свій серед чужих, туди тобі і дорога.
  • Дуже негарно, Філіпе, з вашого боку. Солдати гинуть за важу д*пу, а ви.
  • Якого хр*на? Він не під санкціями?
  • Вас виштовхнули, а ви претеся, патріот ви наш.
  • Філіп, його ніхто не звав, він сам прилип.
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Напевно, скоро Кіркорову доведеться вибачатися перед своїми фанатами за поїздку за кордон, як нещодавно перед вірянами за танці на перевернотому хресті. Щось останнім часом Філіпу зовсім не щастить, ймовірно, совість його все-таки грезе через підтримку кривавого путінського режиму та замовчування війни в Україні, яку розв'язала РФ.

До слова, 10 травня у Турині відбувся перший півфінал "Євробачення-2022". Якщо ви його пропустили, то рекомендуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію та дізнатись все необхідне.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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