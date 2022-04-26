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Оззі Осборн із дружиною вирішили поселити українських біженців у своєму особняку, але виникла проблема

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 13:27
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Зіркова пара заявила, що готова прийняти дві українські родини, які виїхали за кордон через війну в Україні
Оззі Осборн із дружиною збираються прийняти українських біженців у своєму особняку у Британії
Оззі Осборн із дружиною збираються прийняти українських біженців у своєму особняку у Британії / Фото: Getty Images, dailymail

Не тільки Бенедикт Камбербетч готовий поселити біженців із України у своєму будинку . Рок-музикант Оззі Осборн та його дружина Шерон підтримали Україну та вирішили прийняти українських біженців у своєму особняку в Бакінгемширі, який пара придбала у 1993 році. Про це пише Daily Mail.

Але не все так просто. Дружина Оззі Осборна зазначила, що вони зіткнулися з бюрократією, яка загальмувала процес надання житла для українських біженців у Британії. Однак пара сподівається, що скоро це вирішиться. Подружжя має намір надати житло двом українським сім'ям.

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"Оззі дуже відомий в Україні, я думаю, вони були б щасливі", – розповіла Шерон.

Оззі Осборн із дружиною хочуть допомогти українським біженцям
Оззі Осборн із дружиною хочуть допомогти українським біженцям / Фото: Getty Images

Зазначимо, що багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Міккі Рурк закликав Німеччину допомогти Україні зброєю . Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям . Backstreet Boys пожертвують для українців частину доходів зі своїх концертів

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