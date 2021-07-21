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П'єха показав нове відео з жінкою, що побила його сина: За свою дитину вдарю кого завгодно

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
21 липня, 18:09
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Артист опублікував ролик з Іриною Безбородовою – жінкою, яка напала на його сина і колишню тещу. П'єха підкреслив, що ніхто не має права піднімати руку на дітей – ні на своїх, ні на чужих
Стас П'єха опублікував нове відео з Іриною Безбородовою
Стас П'єха опублікував нове відео з Іриною Безбородовою / Фото: instagram.com/wolfieha

Стас П'єха, семирічного сина якого побила дружина російського футбольного арбітра, показав нове відео з нею. На ролику Ірина Безбородова кричить, стоячи перед камерою.

Я за свою дитину вдарю кого завгодно. Мої діти недоторканні! – каже Ірина на відеоролику.

П'єха опублікував відео на своїй сторінці в Instagram і підписав його наступним чином:

Це єдиний аспект, в якому я повністю згоден з пані Безбородовою, що поила мого сина і його бабусю, тільки з однією поправкою – всі діти є недоторканними! Я дуже сподіваюся, що ця справа стане для багатьох важливим уроком. Повторюся – немає жодної дитини, яку можна бити! Ні свою0, ні чужу, – написав артист.

Пізніше стало відомо, що від рук Безбородової нібито постраждало багато людей. Зараз ця інформація перевіряється.

Нагадаємо, інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним із сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородових. Цей вчинок розлютив дружину Безбородова, і вона підняла руку на Петю та його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

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