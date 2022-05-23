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Перевзулась чи прозріла? Вікторія Боня неочікувано заговорила про війну на Каннському кінофестивалі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 травня, 11:16
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Напевно, ексзірка "Дома-2" відчуває, що її країні скоро прийде кінець через те, що російські солдати напали на Україну. І тому вона вирішила різко стати на бік правди. Або ж це просто черговий провокаційний перформанс...
Вікторія Боня все ніяк не може визначитись зі своєю громадянськю позицією
Вікторія Боня все ніяк не може визначитись зі своєю громадянськю позицією

Зовсім нещодавно Вікторія Боня жартувала над санкціями для Росії та над дефіцитами, що наростають у країні-агресорці. Тепер ж, ймовірно, телеведуча усвідомила весь масштаб того, що відбувається у її країні через війну, яку розв'язали путінські маріонетки в Україні.

Днями Боня з'явилась на Каннському кінофестивалі-2022 у чоловічому смокінгу, з приклеїними вусами та клатчем, на якому написано послання про війну:

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Війни не було б, якби чоловіки могли народжувати, – йдеться у меседжі Боні.

Боня на Каннському кінофестивалі-2022
Боня на Каннському кінофестивалі-2022

Втім, як висловилась "тюнінгована красуня", її попросили піти з червоної доріжки заходу через провокаційний образ. Як висловилась телеведуча в Instagram, охорона пояснила їй, що такий вихід дуже приверне увагу ЗМІ.

Сьогодні у мене попросили піти з червоної доріжки Каннського кінофестивалю. Я законослухняний громадянин, я пішла! Мені не хотілося прориватися туди крадькома, ховаючи свій клатч, я йшла з гордо піднятою головою. Мені сказали, якщо я вийду до преси, то буде надто багато публікацій у пресі. Це все, чим мені аргументували відмову вийти до фотографів, – написала Вікторія Боня.

Скріншот Instagram

Згодом ображена Боня заявила, що цей посил був від усіх російських жінок, які, за її словами, не хочуть війни і не несуть відповідальності за те, що зараз відбувається.

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Сама жінка – це символ життя, миру та любові, і будь ласка сприймайте нас саме так! – висловилась Вікторія.

Скріншот Instagram

Чесно кажучи, непереконливий меседж від Вікторії Боні. Адже вона так і не засудила Кремль за розв'язану війну та не закликала своїх громадян жорсткіше протистояти Путіну.

Очевидно, телеведуча в істериці від тощо, що РФ іде на дно, і тому відчайдушно намагається втриматись на плаву та зняти з себе, як росіянки, відповідальність за свою країну-терористку.

До речі, Ігор Кондратюк раз і назавжди розвінчав міф про "хороших росіян". Продюсер пояснив, що не так з російськими опозиціонерами та чому їм не варто вірити.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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