Шер, Періс Хілтон, Донателла Версаче – хто ще привітав Спірс зі звільненням від опіки

Як тільки стало відомо, що Брітні офіційно здобула повну свободу, в соцмережах моментально з'явилося багато привітань. Відреагували на новину як фанати співачки, так і її колеги

Брітні Спірс отримує привітання від зірок / Фото: Getty Images

Після припинення батьківського опікунства над Брітні Спірс у Мережі тисячі шанувальників співачки почали вітати її зі звільненням – вони навіть організували вечірку під будинком суду. Разом із фанатами за неї пораділи безліч знаменитостей.

Одним із перших співачку привітав її наречений Сем Асгарі:

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Сьогодні створилася історія. Брітні вільна! – Заявив її обранець.

Також Періс Хілтон не тямила себе від радощів, побачивши, що Спірс, нарешті, повернула незалежність. Вона опублікувала в Twitter їхню фотографію в юності.

Ти найстійкіша, найдобріша і надихаюча душа. Ми всі тебе так любимо! Найкращі дні ще попереду! – підписала знімок Хілтон.

Im so happy that this day has finally come. Цей момент є довгим overdue. @BritneySpears is finally free! Youre the most resilient, kind і inspiring soul. We all love you so so much! Добрі дні є ще раз! #FreedBritney pic.twitter.com/yIkhWeDQZe - Paris Hilton (@ParisHilton) November 13, 2021

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Італійська дизайнерка Донателла Версаче теж привітала Брітні.

Свобода – це право людини. Моє серце посміхається тобі, Брітні. Вітаю тебе із здобутою та заслуженою свободою. Я люблю тебе, твої фанати люблять тебе, і світу потрібний твій талант. Із Днем незалежності Брітні! – Поділилася Версаче у своєму Instagram.

Поп-ікон Шер також у захваті від новин про відміну опіки над Спірс:

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Вона вільна, вільна, вільна! Вільна як голуб, – написала співачка.

WHOOOOOOOOOOOOOA

SHES FREEE, FREE, FREE



FREEEEEEEEEEEEEEEEEEE

FREE AS A. - Cher (@cher) November 12, 2021

А ось англійська актриса Джаміла Джаміль закликала шанувальників виконавиці захистити її від наклепів та брехні, яка може обвалитися на неї зараз.

Боже мій. Ви, друзі, звільнили Брітні! Але зараз ми повинні захистити її від папараці та бульварних ЗМІ, які сповнені рішучості загнати її в плутанину, – заявила Джаміль.

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