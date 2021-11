Шер, Періс Хілтон, Донателла Версаче – хто ще привітав Спірс зі звільненням від опіки

Після припинення батьківського опікунства над Брітні Спірс у Мережі тисячі шанувальників співачки почали вітати її зі звільненням – вони навіть організували вечірку під будинком суду. Разом із фанатами за неї пораділи безліч знаменитостей.

Одним із перших співачку привітав її наречений Сем Асгарі:

Також Періс Хілтон не тямила себе від радощів, побачивши, що Спірс, нарешті, повернула незалежність. Вона опублікувала в Twitter їхню фотографію в юності.

Im so happy that this day has finally come. Цей момент є довгим overdue. @BritneySpears is finally free! Youre the most resilient, kind і inspiring soul. We all love you so so much! Добрі дні є ще раз! #FreedBritney pic.twitter.com/yIkhWeDQZe