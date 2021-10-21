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Періс Гілтон піддавалася насильству в центрах для важких підлітків: Душили і закривали в кімнаті з плямами крові

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
21 жовтня, 08:44
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Відома світська левиця вперше розповіла, що неодноразово піддавалася насильству в спеціальних центрах перевиховання важких підлітків в США
/ Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон розповіла, що незадоволені її поведінкою батьки чотири рази відправляли дочку в подібні установи. І в кожному з них вона піддавалася насильству. Про це вона розповіла в ефірі програми Good Morning America .

Мене душили, давали ляпаси, шпигували за мною, коли я приймала душ, не давали мені спати. Мене обзивали і примушували приймати ліки без діагнозу. В одному центрі в Юті мене закрили в одиночній камері в кімнаті, де стіни були покриті подряпинами і плямами крові , – розповіла світська левиця.

/ Фото: AFP

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Періс Гілтон не могла поскаржитися, так як не було зв'язків із зовнішнім світом. Батькам співробітники центру кажуть, що діти просто шукають спосіб повернутися додому. Адже в такі установи потрапляють підлітки з алкогольною та наркотичною залежністю, яким, за словами співробітників центру, не можна вірити.

Світська левиця закликала владу США прийняти базовий федеральний "білль про права" для підлітків в таких центрах.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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