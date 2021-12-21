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Перша зустріч після розлучення: Бузова публічно принизила колишнього чоловіка. Він відповів (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 08:01
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Ольга Бузова вийшла заміж за Дмитра Тарасова у 2012 році. Через чотири роки шлюб розпався. Телеведуча звинувачувала футболіста у зрадах
Ольга Бузова та Дмитро Тарасов вперше зустрілися на світському заході після розлучення
Ольга Бузова та Дмитро Тарасов вперше зустрілися на світському заході після розлучення / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, яку нещодавно захейтіли за фотошоп , тяжко переживала розлучення з Дмитром Тарасовим. Весь цей час експодружжя уникало зустрічей оде з одним. Вчора на премії каналу Fashion TV пара вперше через п'ять років після розлучення зустрілася . Ольга Бузова не поспішала спілкуватися із колишнім чоловіком, але коли телеведуча вийшла на сцену отримувати нагороду, вона не змогла не згадати Тарасова.

Сьогодні сталася та подія, яку я завжди представляла. Думала, як же це станеться, що я скажу. Справа в тому, що у цьому залі сидить мій колишній чоловік. Діма, де ти, я тебе не бачу, і дякувати Богові, звичайно... А, ось він, він махає з гальорки! Як завжди! І знаєте, якщо раніше Дмитро Тарасов кусав лікті, сидячи вдома, то зараз він, на власні очі дивлячись на ікону стилю, дивлячись на найпопулярнішу і найвпливовішу дівчину країни, кусає лікті і думає – який же я дурень, як я міг її просрати, – сказала Бузов зі сцени.

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Промова телеведучої зірвала овації. Тарасов згодом вирішив відповісти колишній дружині.

А відповідь моя буде дуже проста: я бажаю Олі щастя, знайти таке ж кохання, яке знайшов я: я люблю свою дружину, своїх дітей, дякую тобі за все, моя кохана! – сказав футболіст.

Нагадаємо, після розлучення з Ольгою Бузовою Дмитру Тарасову вдалося налагодити особисте життя. Він одружений із моделлю Анастасії Костенко. Пара виховує трьох дітей.

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Ольга Бузова поки що лише мріє побудуватися міцну родину. Цього року телеведуча зі скандалом розлучилася з блогером Давою. Зараз про особисте життя Ольги нічого не відомо, хоч іноді вона натякає, що в неї є таємний шанувальник.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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