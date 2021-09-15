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Першим учасником Євробачення-2022 став бельгієць Jérémie Makiese. Що відомо про співака

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 19:10
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Наступного року міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" пройде в Італії. Свою участь вже підтвердили 30 країн, але в Україні нацвідбір ще не відбувся
Jérémie Makiese став першим учасником "Євробачення-2022"
Jérémie Makiese став першим учасником "Євробачення-2022" / Фото: instagram.com/jeremiemakiese.off

Організатори "Євробачення", переможцем якого в цьому році став рок-гурт Måneskin з Італії, назвали ім'я учасника, який представлятиме Бельгію. Ним став 20-річний співак Jérémie Makiese, який переміг в бельгійській версії шоу "Голос". Про це повідомляє Wiwibloggs.

З якою піснею виступить Jérémie Makiese – поки невідомо, але артист надихається музикою Майкла Джексона, Stromae, що може вплинути на його вибір треку.

Що відомо про Jérémie Makiese?

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Жеремі народився в Антверпені. Його батьки родом з Конго, але всі в родині спілкуються двома мовами – голландською і французькою. Хлопчик з дитинства займався футболом і вже в 13 років без дозволу батьків приєднався до молодіжної команди ФК "Брюссель". Батько Жеремі був спочатку проти гри в футбол – він побоювався, що син отримає травму. Але досі Жеремі продовжує грати та виступає воротарем в клубі Royal Excelsior.

Паралельно зі спортом, за рекомендацією мами Жеремі ще в шкільні роки вступив в хор. Юному співаку подобалася музика, так само як і спорт.

У 2020-му він вирішив піти на шоу "Голос", де його чекав феноменальний успіх і любов публіки. Артист став переможцем дев'ятого сезону.

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На Instagram-аккаунт артиста підписано майже 16 тисяч людей, і, ймовірно, це лише початок його слави.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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