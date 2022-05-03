Перший пішов: рашист Лазарєв поскаржився на проблеми із заробітком через санкції

Сергій Лазарєв зробив визнання, на яке багато путінських зірок не наважуються

Сергій Лазарєв поскаржився, що лейбли йдуть з Росії / Фото: Скріншот з YouTube

Ще недавно Сергій Лазарєв висловлювався проти війни в Україні, але потім злякався за свою кар'єру в Росії та відмовився від своїх слів. А щоб вислужитись перед кривавим режимом і зберегти можливість з'являтися на провладних каналах, співак збирався взяти участь у рашистському концерті. Тільки все це не дуже допомагає кар'єрі Лазарєва. Після виходу великих цифрових майданчиків із Росії співак втратив заробіток.

Взагалі, поки що я (і не тільки я) у легкому ступорі, оскільки незрозуміло, як знімати та на яких майданчиках просувати нові кліпи. Багато рекорд-лейблів йдуть з Росії. Багато легальних цифрових майданчиків, на яких можна було монетизувати свою роботу, закрито. Ми так довго прагнули легалізації музичного ринку і щойно дійшли цивілізованих відносин у сфері музики, а зараз все знову незрозуміло, – цитує співака StarHit

Сергій Лазарєв не знає, як тепер заробляти / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Реклама

Лазарєв припинив роботу над новим альбомом і дивиться, що буде далі. Також співак поки що не планує знімати кліпи.

Раніше Ксенія Собчак втратила заробіток і почала просити допомоги у передплатників