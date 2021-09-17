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Петросян розчулив Мережу фото з молодою дружиною і маленьким сином: Мила сім'я

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 10:49
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Знаменитий гуморист майже ніколи не публікує в соцмережах фото з дружиною або сином. Але на честь свого дня народження вирішив зробити виняток
Євген Петросян вперше за довгий час опублікував фото з маленьким сином
Євген Петросян вперше за довгий час опублікував фото з маленьким сином / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Вчора Євгену Петросяну виповнилося 76 років. На честь свята його дружина поділилася рідкісної сімейної фотографією . Гуморист теж вирішив порадувати підписників новим фото з дружиною і маленьким сином, якому зараз півтора року

У Instagram гуморист опублікував кадр з фотосесії, зробленої в заміському будинку.

Життя триває, – підписав знімок Євген Петросян.

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Євген Петросян зі своєю сім'єю
Євген Петросян зі своєю сім'єю / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

У коментарях багато хто не приховував захвату від такого рідкісного сімейного знімка.

  • "Яка ви щаслива людина! Продовжили собі молодість, бажання жити і творити. Щохвилинного щастя вам і кайфу!"
  • "Яка тепла фотографія! Атмосфера зашкалює!"
  • "Мила сім'я"

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Що відомо про стосунки Тетяни Брухунової та Євгена Петросяна

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Євген Петросян і Тетяна Брухунова одружилися в 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якою ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року в Євгена та Тетяни народився син Ваган.

Після того, як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, на них посипалися обурені коментарі громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, хтось пише, що Тетяна годиться Євгену в онуки і така різниця в віці неприйнятна.

Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише подеколи Тетяна відповідає найактивнішим з них і просить не турбувати її родину.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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