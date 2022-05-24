Співачка Тамара Гвердцителі втекла з Росії та пригадала своє одеське коріння

Відома грузинська артистка вже 30 років живе та працює в РФ. Днями зірка дала зрозуміти, що не підтримує війну в Україні, виїхавши з країни-агресорки

Тамара Гвердцителі покинула Росію через війну в Україні / Фото: Скріншот із відео

На Росії продовжується виїзд діячів культури, які не підтримують президента-диктатора, хоч і не всі відкрито про це говорять. Зокрема, патріотка Росії Чулпан Хаматова зреклася Путіна і поїхала в Латвію.

Також не змогла змиритись з кривавим режимом радянська, грузинська та російська естрадна співачка Тамара Гвердцителі.

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Артистка скасувала концерти на найближчі півроку одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та днями вирішила поїхати на батьківщину – до Грузії, повідомляють росЗМІ.

Зірка дуже стримано повідомила про від'їзд і не вдалавалась до подробиць. Але відомо, що це пов'язано з війною в Україні.

Між іншим Тамара Гвердцителі віддала належне Росії, в якій прожила 30 років. Проте вона наголосила, що для неї "почуття Батьківщини є найвищим".

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Співачка мала на увазі свою 83-річну маму – корінну одеситку, для якої війна стала справжнім ударом. Так як Україна є частиною історичної батьківщини сім'ї Гвердцителі, вона вирішила покинути країну-агресорку.

Вона (мама, – Ред.) часто плаче. Всі мої предки з Одеси родом. Для моєї мами там всі вулиці рідні. Дуже мені важко про це говорити, – поділилася артистка в коментарі росЗМІ.

Коротко про Тамару Гвердцителі

60-річна співачка є представницею давнього грузинського дворянського роду.

Співачка згадала своє одеське коріння / Фото: Скріншот із відео

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Мама зірки – Інна Володимирівна Кофман — уродженка Одеси, вчителька російських мови та літератури. Саме вона прищепила дочці любов до музики.

Гвердцителі виконує пісні вісьмома мовами: грузинською, українською, російською, французькою, італійською, іспанською, англійською та івритом.

Вона брала участь на багатьох міжнародних музичних конкурсах та фестивалях. У 1989 році стала народною артисткою Грузії, а у 2004 році — народною артисткою РФ.

Серед популярних пісень знаменитості – "Виват, Король!", "Чио-чио-сан", "Чия-Мария", "Оркестр любви" та інші.

Нагадаємо, раніше улюблениця Путіна, оперна співачка Анна Нетребко публічно відхрестилася від свого "кумира" та засудила війну в Україні.