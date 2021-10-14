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Співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну. Вона кілька разів відвідувала окупований Крим

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
14 жовтня, 13:24
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Минулого літа на півострові відбувся фестиваль КВН "Літній кубок чемпіонів 2021", в якому взяли участь Палагея та інші російські зірки
СБУ заборонила в'їзд співачці Пелагеї в Україну
СБУ заборонила в'їзд співачці Пелагеї в Україну / Фото: instagram.com/pelageya_insta

Так, наставниці російського "Голосу" Служба Безпеки України заборонила перетинати кордон України. Про це повідомляє Telegraf, посилаючись на підтвердження відомства.

Станом на сьогодні діє рішення про заборону в'їзду в Україну громадянці РФ Телєгіної П.С, – йдеться в повідомленні СБУ.

Відомо, що Палагея була в окупованому Криму неодноразово. У серпні цього року вона виступала з сольним концертом у Севастополі, в 2020-му вона була в журі Вищої ліги КВН, що проводилася в Криму, в 2018-му прийняла участь в концерті з нагоди офіційного відкриття Кримського моста.

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Хто така Палагея

Російська співачка, родом з Новосибірська. Також є солісткою однойменної групи. Виконує романси і російські народні пісні.

Кілька сезонів Палагея була наставницею у вокальному шоу "Голос". З 2015 року є членом журі КВН.

Раніше відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що хоче домогтися заборони концертів російських артистів, які підтримують політику Росії або просто мовчать про агресію своєї країни.

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Його відповідна петиція до президента набрала необхідну кількість підписів і тепер її повинен розглянути глава держави.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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