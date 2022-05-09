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Плагіат на Євробаченні: Олександр Рибак, Alyosha та інші співаки, яких спіймали на "крадіжці"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 травня, 18:03
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Міжнародний пісенний конкурс славиться не лише епатажними виступами, а й плагіатними скандалами. Розповідаємо вам про найвідоміші випадки музикальних "крадіжок" в історії "Євробачення"
Олександр Рибак/Alyosha
Олександр Рибак/Alyosha

Вже завтра в італійському місті Турин стартує "Євробачення-2022" – конкурс, сповнений шокуючими та приємними сюрпризами, а також скандалами та інтригами.

Напередодні сайт "Сьогодні" вирішив згадати ТОП-гучних скандалів, пов'язаних з плагіатом. До речі, у "крадіжці" звинувачили не лише учасників, а вже самих переможців!

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Олександр Рибак – Норвегія

Норвежський скрипаль білоруського походження впевненно переміг на "Євробаченні-2009", набравши рекордні 387 балів. Втім, вже незабаром турецький співак Ялин звинуватив Рибака у плагіаті його пісні Bit Pazari. Сам Олександр спростував звинувачення та пояснив, що трек Fairytale він написав ще у 17 років, коли кохана дівчина розбила йому серце. Водночас експерти підтвердили, що окрім граючої скрипки, у треках нічого спільного немає.

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Як зараз живе Олександр Рибак?

Після свого тріумфу на конкурсі артист встиг записати кілька альбомів і зняти більше 20 кліпів. Також він активно співпрацює зі світовими кіностудіями і займається написання саундтреків. Окрім того, Олександр гастролює світом, записує дуети з іншими зірками та веде соцмережі.

Олександр Рибак
Олександр Рибак

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Alyosha – Україна

Співачку, яка представляла Україну на "Євробаченні-2010", звинуватили у плагіаті ще на Нацвідборі. Її конкурсну пісню To be free порівняли із композицією Knock Me Out у виконанні Linda Perry та Grace Slick з фільму "Ворон: Місто ангелів". Внаслідок артистці було запропоновано змінити пісню на Sweet People, з якою Alyosha посіла десяте місце у фіналі.

Як зараз живе Alyosha?

Артистка продовжувала займатись співочою кар'єрою до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз співачка разом з трьома дітьми перебуває у США. Зірка бере участь на благодійних заходах, а її чоловік фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя захищає Батьківщину в складі ЗСУ.

Alyosha з чоловіком та дітьми
Alyosha з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Netta – Ізраїль

Переможницю "Євробачення-2018" Нетту Баврзілай звинуватила у плагіаті компанія Universal Music Group. Повідомляли, що конкурсна пісня Тоу дуже схожа на хіт...Seven Nation Army рок-гурту The White Stripes. Артистці погрожували дискваліфікацію, але зрештою все прояснилось і звинувачення відкинули.

Як зараз живе Netta?

У січні 2019 року артистка презентувала кліп на пісню Bassa Sabab, зйомки якого в грудні проходили в Києві. Також вона встигла випустити мініальбом та зіграти епізодичну роль у фільмі Netflix про конкурс Євробачення. Торік Netta стала суддею ізраїльської версії X Factor.

Нетта Баврзілай
Нетта Баврзілай / Фото: instagram.com/nettabarzi

Діна Гаріпова – Росія

До початку "Євробачення-2013" російська артистка вляпалась у плагіатний скандал з конкурсною піснею What if. Один російський блогер Сергій Непряхін заявив, що композиція Гаріпової схожа на твори британських та польських виконавців. Так, початок пісні списаний з композиції "Пожволь Жыч" полячки Госі Анджеевіч, а приспів взятий з пісні Carried away британського гурту Hear'say. Сама співачка та автори її треку відкидали звинувачення і зрештою Гаріповій вдалось поїхати на конкурс та зайняти п'яте місце.

Як зараз живе Діна Гаріпова?

Після конкурсу артистка продовжила виступати на Росії та записувати альбоми. У 2015 році вона вийшла заміж. Цьогоріч Діна повідомила, що незабаром вперше стане мамою.

Діна Гаріпова
Діна Гаріпова

Емілі де Форест – Данія

Переможницю "Євробачення-2013" також спіймали на плагіаті. Пісня Only Teardrops, яка принесла перемогу співачці, дуже нагадувала композицію I Surrender гурту K-Otic.

Як зараз живе Емілі де Форест?

Після конкурсу артистка випустила два альбоми, один із яких отримав статус золотого, також вона випустила десяток кліпів. У 2017-му співачка виступила автором пісні представниці Великої Британії на "Євробаченні" Люсі Джонс, з якою та посіла 15-е місце.

Емілі де Форест
Емілі де Форест

Вже завтра у Турині відбудеться перший півфінал "Євробачення-2022". Список всіх учасників півфіналістів – дивітся у матеріалі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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