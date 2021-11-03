Стопами Оксимірона? Моргенштерн натякнув на кар'єрну павзу терміном 10 років

У своїй останній пісні скандальний репер натякнув, що втомився від творчості та популярності. Чутки про те, що нещодавно одружений Алішер хоче піти зі сцени ходили давно, але ж коли це станеться ніхто не знає

Моргенштерна порівняли з Оксиміроном після посту в соцмережі. / Фото: скриншот, instagram.com/morgen_shtern

23-річний артист, який неочікувано дав велике інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак, поділився кількома світлинами з останнього кліпу. На фото хлопець втомлений стоїть посеред натовпу, який фотографує його на телефони.

Повернуся через 10 років, – підписав пост співак.

Реклама

Фани Алішера одразу ж почали гадати, що саме мав на увазі репер. Одні припустили, що він вирішив на 10 років піти зі сцени, втомившись від хайпу та критики, інші вважають, що артист вирішив піти стопами Оксимірона, який "зник" на кілька років і нещодавно заявив про повернення в шоу-бізнес гучною реп-сповіддю.

Що пишуть про це користувачі Мережі:

Стопами окси)

Може не будемо чекати 1.11.2031. І ти одразу заллєш що там.

Оксі повернувся через це

Повернешся з кліпом "хто вбив Алішерку"?

Оксимірон челендж

Моргеншетрн – проект Оксимірона

Просто змінюватиметься місцями з Мироном раз на десятку

Добре, Оксиштерн.

Скріншот Instagram

Ба більше, шанувальники Алішера вирішили, що одна з його останніх пісень "Я колись піду" – це нібито натяк на подальші плани артиста. У композиції йдеться про те, що він втомився від популярності. Але цілком можливо, що це черговий хайп музиканта.

Реклама

Кліп Моргенштерна на пісню "Я колись піду" (Обережно, відео містить ненормативну лексику!):

Чи дійсно Алішер вирішив піти зі сцени, сподіваємось, про це стане відомо незабаром.

Реклама

Інші новини про Моргенштерна: