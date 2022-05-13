Чи переможе український гурт Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 – голосування

Вже зовсім скоро у Турині відбудеться грандіозний фінал пісенного конкурсу. Пропонуємо вам зробити свої прогнози щодо переможця змагань!

Голосування щодо переможця "Євробачення-2022"

Позаду два півфінали "Євробачення-2022". Представники 20 країн отримали щасливі квитки у наступний тур конкурсу, де позмагаються за заповітну статуетку. Також місце у фіналі автоматично одержали ще учасники шести країн. Загалом у суботу, 14 травня, ми побачимо виступи 26 конкурсантів, серед яких буде і український гурт Kalush Orchestra.

Букмекери вже обралиТОП-5 музикантів, яким потенційно може світити перемога у фіналі. У список лідерів входять представники – України (Kalush Orchestra), Італії (Mahmood та Blanco), Швеції (Cornelia Jakobs), Великої Британії (Sam Ryder) та Іспанії (Chanel).

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Сайт "Сьогодні" пропонує вам методом народного голосування обрати того, хто на вашу думку безперечно заслуговує на тріуфм на "Євробаченні-2022". Для цього ми рекомендуємо вам краще ознайомитися з треками ТОП-5 конкурсантів.

Kalush Orchestra – Stefania (Україна)

Mahmood та Blanco – Brividi (Італія)

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Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (Швеція)

Sam Ryder – Space Man (Велика Британія)

Chanel – SloMo (Іспанія)

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Нагадаємо, 12 травня пройшов другий півфінал "Євробачення-2022" за підсумками якого, глядачі обрали собі нових крашів. Якщо ви пропустили, пропонуємо подивитись ТОП-яскравих вчорашніх виступів.