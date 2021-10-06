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Голі та вологі: Måneskin повністю роздяглися для фотосесії

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
6 жовтня, 12:01
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Учасники італійської рок-гурту постійно епатують публіку своїми витівками в кліпах і в звичайному житті. Цього разу музиканти знялися повністю оголеними
Учасники Måneskin знялися повністю оголеними
Учасники Måneskin знялися повністю оголеними / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Інтимні місця переможці "Євробачення-2021", які приїдуть до Києва, як і належить, прикрили "зірочками". Знімки вже зібрали більше, ніж 1,5 млн лайків і 16 тисяч коментарів.

Чому такі гарячі? – підписали фото самі музиканти.

Måneskin роздяглися для нової фотосесії
Måneskin роздяглися для нової фотосесії / Фото: instagram.com/maneskinofficial

У коментарях фанати засипали гурт компліментами і відповіли музикантам, що "такі гарячі" вони, звичайно ж, тому, що італійці!

Хто такі Måneskin?

Måneskin – італійський рок-колектив, до складу якого входять чотири учасники: 22-річний соліст Даміано Давид, 21-річна басистка Вікторія де Анжеліс, 20-річний гітарист Томас Раджі і 20-річний барабанщик Ітан Торчіо.

Слово måneskin в перекладі з датської мови означає "місячне світло". Таку назву гурту запропонувала взяти басистка Вікторія, яка є наполовину італійкою, наполовину датчанкою.

Незважаючи на молодий вік, музиканти вже досить популярні не тільки в Італії, але і в інших країнах Європи.

У 2022 року вони планують вирушити в міжнародний тур, в Києві гурт виступить 7 березня наступного року.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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