Переможці Євробачення Måneskin їдуть в Україну: що музиканти кажуть про нашу країну і Go_A

Måneskin і Україну вже пов'язує багато чого. Чого тільки варта заява фронтмена гурту, Даміано Давіда, на прес-конференції після перемоги, коли він назвав Go_A своїм фаворитом

Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Фанати переможців "Євробачення-2021" Måneskin, радійте! Гурт зібралася у великий тур і вже наступного року вони виступлять в Україні!

Коли Måneskin приїдуть в Україну?

Про своє турне музиканти повідомили на офіційній сторінці гурту в Instagram. В Україні Måneskin виступлять 7 березня 2022 року. Концерт відбудеться в Києві в Stereoplaza.

Скріншот: Instagram

Коли можна купити квитки на Måneskin в Україні?

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Продаж квитків стартує з 30 вересня, з 12:00. Ціна квитків поки що не відома. Виступ гурту відбудеться в рамках його європейського туру – Loud Kids.

Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Що Måneskin кажуть про Україну?

Італійців з нашою країною пов'язують тільки позитивні моменти. Під час "Євробачення-2021" вони подружилися з представниками України на конкурсі – гуртом Go_A і навіть вболівали за наших музикантів на конкурсі.

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На бірюзовій доріжці перед конкурсом, коли всі учасники спілкувалися з пресою і позували фотографам, соліст Maneskin на запитання "Що ви знаєте про Україну?" відповів, що столиця країни – Київ. Він також зазначив, що в Україні "багато хороших футболістів", привівши в приклад Руслана Малиновського, півзахисника італійського клубу "Атланта" і гравця збірної України.

Скріншот: YouTube

Один з наймиліших моментів – коли Måneskin зізналися, що є прихильниками Go_A. Вони також попросили Катерину Павленко, фронтвумен Go_A, навчити їх виконувати приспів пісні "ШУМ", з якою гурт представляла Україну на "Євробаченні".

Ми ваші справжні фанати, – звернулися музиканти до Go_A.

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Під час прес-конференції у фронтмена групи Måneskin Даміано Давіда поцікавилися, хто є його фаворитом на конкурсі. Даміано без коливань відповів – "Це Україна!".

У травні цього року, в своєму Instagram-акаунті він опублікував скріншот обкладинки треку Go_A "Веснянка" та написав: "Вони просто неймовірні!"

Скріншот: Instagram

В Україні у Måneskin теж з'явилося багато шанувальників, які з нетерпінням чекають концерту гурту. Схоже, їхні мрії скоро здійсняться!

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