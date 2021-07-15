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Гей-поцілунок і суцільний епатаж: Måneskin випустили кліп на пісню I wanna be your slave

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
15 липня, 20:02
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Пісня гурту довгий час займала перший рядок у рейтингу 50 Viral Spotify в США. У рок-колективу з'явилися шанувальники з усього світу, і вони просто обожнюють трек I wanna be your slave
Maneskin випустили кліп на пісню I wanna be your slave
Maneskin випустили кліп на пісню I wanna be your slave / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/maneskinofficial

Шанувальники гурту Måneskin, радійте! Рок-бенд нарешті випустив довгоочікуваний кліп на трек I wanna be your slave. Пісня, до слова, була записана ще в березні цього року. Вона встигла стати вірусною і за популярністю обігнала трек Zitti e Buoni, з яким Måneskin перемогли на пісенному конкурсі "Євробачення-2021".

Шанувальники гурту високо оцінили новий кліп, а свої коментарі вони залишили ще задовго до прем'єри відео.

Måneskin – італійський рок-колектив, до складу якого входять чотири учасники: 22-річний соліст Даміано Давид, 21-річна басистка Вікторія де Анжеліс, 20-річний гітарист Томас Раджі і 20-річний барабанщик Ітан Торчіо.

Слово måneskin в перекладі з датскьої мови означає "місячне світло". Таку назву гурту запропонувала взяти басистка Вікторія, яка є наполовину італійкою, наполовину датчанкою.

Незважаючи на молодий вік, діти вже досить популярні не тільки в Італії, але і в інших країнах Європи.

В тренді

Måneskin
Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Музиканти познайомилися ще в школі. Колектив створили в 2015 році, коли остаточно вирішили, в якому жанрі вони виступатимуть. Основні музичні напрямки Måneskin – фанк-рок, глем-рок, альтернативний рок і реп-рок. У 2017 році гурт Måneskin брав участь в італійському "Х-факторі", де посів друге місце. Після своєї участі в музичному талант-шоу музиканти випустили альбом, що складається з каверів, які вони виконували на сцені "Х-фактора".

У 2018 році гурт випустив сингли Morirò da Re і Torna, які закріпилися на перших місцях італійських музичних чартів. Навесні 2022 року гурт планує відправитися у великий тур Європою.

Раніше ми розповідали, що відомо про Даміано Давіда – соліста Måneskin.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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