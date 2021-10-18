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Чому насправді Джей Ло і Бен Аффлек розійшлися 17 років тому – зізнання ексменеджера співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
18 жовтня, 07:52
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17 років тому Дженніфер Лопес і Бен Аффлек повинні були зіграти весілля, але за день до церемонії скасували її
Чому Бен Аффлек і Дженніфер Лопес розійшлися на початку нульових
Чому Бен Аффлек і Дженніфер Лопес розійшлися на початку нульових / Фото: Getty Images

Що стало причиною розставання пара ніколи не говорила. Після воз'єднання Джей Ло і Бен Аффлек вважають за краще не обговорювати своє особисте життя, але це роблять за них. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював з нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека. Про це пише Daily Mail.

Це Бен розірвав стосунки в перший раз. Він втік, бо не впорався зі своїми демонами. Бен довго боровся з ними і в результаті йому вдалося взяти їх під контроль. У перший раз вони зустрілися з Джен в невдалий для нього час, – сказав Шутер.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес в 2003 року
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес в 2003 року / Фото: Getty Images

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Колись саме Роб повідомив про розставання Бена Аффлека і Дженніфер Лопес. Колишній менеджер артистки вважає, що тепер парі вдасться зберегти стосунки.

Сподіваюся, що цього разу весілля відбудеться. Тоді в якийсь момент все різко зіпсувався. Але в цілому вони були чудовою парою і любили одне одного, – поділився ексменеджер зірки.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Венеції
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Венеції / Фото: Getty Images

До слова, Бен Аффлек ніколи не приховував, що мав проблеми зі спиртним. В одному зі своїх інтерв'ю актор назвав алкоголізм причиною розлучення з Дженніфер Гарнер.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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