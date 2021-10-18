Чому насправді Джей Ло і Бен Аффлек розійшлися 17 років тому – зізнання ексменеджера співачки

Що стало причиною розставання пара ніколи не говорила. Після воз'єднання Джей Ло і Бен Аффлек вважають за краще не обговорювати своє особисте життя, але це роблять за них. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював з нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека. Про це пише Daily Mail.
Це Бен розірвав стосунки в перший раз. Він втік, бо не впорався зі своїми демонами. Бен довго боровся з ними і в результаті йому вдалося взяти їх під контроль. У перший раз вони зустрілися з Джен в невдалий для нього час, – сказав Шутер.
Колись саме Роб повідомив про розставання Бена Аффлека і Дженніфер Лопес. Колишній менеджер артистки вважає, що тепер парі вдасться зберегти стосунки.
Сподіваюся, що цього разу весілля відбудеться. Тоді в якийсь момент все різко зіпсувався. Але в цілому вони були чудовою парою і любили одне одного, – поділився ексменеджер зірки.
До слова, Бен Аффлек ніколи не приховував, що мав проблеми зі спиртним. В одному зі своїх інтерв'ю актор назвав алкоголізм причиною розлучення з Дженніфер Гарнер.
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