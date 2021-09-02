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Чому насправді у Пугачової не склалися стосунки з Кузьміним – визнання брата співака

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
2 вересня, 11:01
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Зустріч Володимира Кузьміна з Аллою Борисової сталася в 1984 році. В цей чаз почали ходити чутки про роман зірок
Брат Володимира Кузьміна прокоментував чутки про стосунки Алли Пугачової з його братом
Брат Володимира Кузьміна прокоментував чутки про стосунки Алли Пугачової з його братом / Фото: Instagram

Особисте життя Алли Пугачової – постійна грунт для обговорень і пліток. Зараз співачка щаслива в шлюбі з Максимом Галкіним . Однак в ЗМІ все ще згадують і про інші романи артистки. Деякий час Пугачової приписували роман з Володимиром Кузьміним. Артисти цю тему не коментують, а ось брат Кузьміна вирішив розвіяти популярний слух.

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Як розповів Олександр Кузьмін в бесіді з Sobesednik.ru, він не вірить в роман між його братом і співачкою.

Алла Пугачова і Володимир Кузьмін
Алла Пугачова і Володимир Кузьмін / Фото: Instagram

Але навіть, якщо б між Кузьміним і Пугачової були стосунки, навряд чи б вони дійшли до укладення шлюбу. На думку Олександра, Володимир лідер по натурі і не зміг би підлаштуватися під не менш сильну Пугачову.

Всі прекрасно знають, як Алла зі своїми чоловіками зазвичай вчиняє. Там лірики мало, в основному ділові питання вирішуються, на які Володимир навряд чи б підписався. У тих стосунках не було особливої перспективи. Володя – лідер. Він ніколи б не погодився на роль Кіркорова, Галкіна та всіх тих, кого Алла Борисівна стиснула під себе, – сказав брат Кузьміна.

Чому в ЗМІ ходили чутки про розставання Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться відео:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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