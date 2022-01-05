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Чому всі жаліють дітей Кіркорова і порівнюють їх із двійнятами Пугачової та Галкіна

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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5 січня, 18:01
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Вже тривалий час підписники російського співака Філіпа Кіркорова обговорюють у соцмережах не стільки його творчість та виступи, скільки його дітей – Аллу-Вікторію та Мартіна
Дітей Кіркорова жаліють у соцмережах і порівнюють із двійнятами Галкіна та Пугачової
Дітей Кіркорова жаліють у соцмережах і порівнюють із двійнятами Галкіна та Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

Зовнішній вигляд та поведінка спадкоємців артиста викликають у багатьох занепокоєння. Нещодавно Мережу обурила витівка Алли-Вікторії – дівчинка відштовхнула тата на сцені перед глядачами. Невідомо, чи так було заплановано, чи дівчинка просто хотіла привернути до себе увагу, але цей інцидент обурив фоловерів співака.

Майже під кожною публікацією Кіркорова з дітьми у соцмережі шанувальники пишуть, що у дочки артиста Алли-Вікторії та сина Мартіна "сумні очі" та "втомлений вигляд".

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Скриншот: Instagram

Дехто вважає, що дітям не подобається така популярність, постійні зйомки, камери та заходи. Одні впевнені, що спадкоємці Філіпа просто скромні, інші навпаки вважають їх розбещеними. Але надто часто під постами Кіркорова з'являються подібні коментарі:

  • Чому донька весь час така сумна?
  • Якісь сумні завжди діти, тільки тато радіє.
  • Діти, як воскові ляльки стоять! Гарні, але життя нема!
Скріншот: Instagram

А от відео, яке також розкритикували підписники. У коментарях до ролика дівчинку назвали "втомленою" і знову почали жаліти.

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Багато хто також критикує "натягнуті посмішки" малюків і звинувачують Кіркорова в тому, що він нав'язує дітям любов до публічності.

Аллу-Вікторію та Мартіна часто порівнюють з дітьми Алли Пугачової та Максима Галкіна. Сотні тисяч підписників стежать за життям зіркового сімейства у Instagram. Максим нерідко публікує відео з малюками, демонструючи їхню життєрадісність та таланти.

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Двійнят Галкіна та Пугачової порівняли з дітьми Кіркорова
Двійнят Галкіна та Пугачової порівняли з дітьми Кіркорова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На роликах діти завжди усміхнені, танцюють, співають, читають вірші, розігрують сценки та просто радіють життю. На думку підписників Кіркорова, його нащадки не можуть похвалитися тим самим:

  • У Галкіних діток справжнє дитинство!
  • Подивіться на дітей Галкіна та Пугачової – розумники, спокійні, зі смаком одягнені. А цей папаша перетворив дітей на казна-що. Вони, на мою думку, розмовляти навіть не вміють.
  • Із задоволенням дивлюсь на діточок Максима – ось де виховання та талант.
Скриншот: Instagram

До речі, Філіп Кіркоров ніяк не реагує на коментарі підписників і продовжує ділитися фото та відео з дітьми.

Нагадаємо, що раніше експерт з облич розповів про матір дітей Філіпа Кіркорова.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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