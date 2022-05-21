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Гребенщиков, який підтримав Україну, перебрався на ПМЖ до Англії: стіни рідні лише у в'язниці допомагають

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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21 травня, 21:13
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Лідер легендарного гурту "Акваріум" зізнався, що довго прагнув переїхати до Великої Британії – там, за словами рок-музиканта, йому комфортніше займатися музикою
Борис Гребенщиков розповів про переїзд до Великої Британії
Борис Гребенщиков розповів про переїзд до Великої Британії

Знаменитий рок-музикант із Санкт-Петербурга Борис Гребенщиков, який раніше був помічений у компанії Андрія Макаревича та Алли Пугачової, поки не бажає повертатися на батьківщину. Артист проживає у Великій Британії, іноді виступаючи в країнах Європи.

Я переїхав давним-давно, багато років до цього прагнув, тому що у Великій Британії працювати значно приємніше, ніж у Росії. Коли я в Росії, мені комфортно у Росії. Але якщо є вибір, то зараз вибираю Англію, тому що мені в студію ближче їздити. А стіни рідні лише у в'язниці допомагають. Так, де б я не був — там мій дім, — пояснив Борис Гребєнщиков у YouTube-шоу Channel 9.

У цьому інтерв'ю Гребенщиков також наголосив, що причиною війни в Україні є "імперські замашки" Путіна.

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Я не знаю, що в нього в голові. З боку це виглядає, як одержимість, – сказав рок-музикант.

Борис Гребенщиков виступає проти війни, яку РФ розв'язала в Україні
Борис Гребенщиков виступає проти війни, яку РФ розв'язала в Україні / Фото: скріншот

Зазначимо, що раніше Борис Гребенщиков висловив свою чітку позицію щодо війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Війна між Росією та Україною – це божевілля. А люди, які розв'язали її – ганьба Росії, – сказав музикант у відео, яке він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

У соцмережі Гребенщиков анонсував концерти – найближчий пройде на Кіпрі, 28 травня. Очевидно, що Росії у цьому списку немає.

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Скріншот: Facebook

Раніше ми повідомляли, що Земфіра та Борис Гребенщиков приїхали на благодійний концерт Oxxxymiron у Лондоні.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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