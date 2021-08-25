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Доросле немовля з обкладинки альбому Nirvana через 30 років подало на них до суду через дитячу порнографію

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
25 серпня, 14:20
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У 1991 році американець Спенсер Елден прикрасив обкладинку альбому популярного рок-гурту. Тоді чоловік, будучи ще немовлям, позував повністю оголеним в басейні
Спенсер Елден з обкладинки альбому Nevermind групи Nirvana подав на них до суду
Спенсер Елден з обкладинки альбому Nevermind групи Nirvana подав на них до суду / Фото: instagram.com/spencerelden

Через 30 років Спенсер Елден вирішив зажадати у гурту Nirvana, на пісню якої зробила кавер 9-річна дівчинка, компенсацію збитку за поширення дитячої порнографії. Тепер Спенсер хоче стягнути 2,5 мільйона доларів (близько 67 мільйонів гривень) сукупно з усіх відповідачів.

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Згідно з документами, опублікованими Pitchfork News на сервісі Scribd, Спенсер Елден подав позов до суду Центрального округу Каліфорнії на 17 людей і компаній: спадкоємців Курта Кобейна, басиста Новоселича, барабанщиків Дейва Грола і Чеда Ченнінга, автора обкладинки Кірка Веддлі, дизайнера Роберта Фішера, звукозаписні компанії Universal, Geffen, Warner і MCA.

Чоловік вимагає з кожного з відповідачів компенсацію по 150 тисяч доларів. За словами позивача, опубліковане фото продовжує завдавати йому шкоди досі. Спенсер переконаний, що дана зйомка – це "поширення приватних матеріалів відверто сексуального характеру і примус до комерційних сексуальних дій у віці до 18 років".

Спенсер Елден звинуватив Nirvana в експлуатації дітей
Спенсер Елден звинуватив Nirvana в експлуатації дітей / Фото: instagram.com/spencerelden

Як повідомляє Variety, раніше Спенсер Елден вже намагався зв'язатися з учасниками гурту Nirvana, щоб вирішити питання по-дружньому. Річ у тому, що коли в 1991 році фотограф Кірк Веддлі запросив своїх знайомих – батьків Елдена і їхнє 4-місячне немовля для зйомки обкладинки – їм заплатили лише 200 доларів. Але на комерційне використання фотографії Елдени дозволу не давали та ніяких документів не підписували.

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У тому ж році альбом Nevermind зробив приголомшливий прорив. Запис став найбільш комерційно успішним альбомом Nirvana і розійшовся тиражем 30 мільйонів копій.

На обкладинці альбому зображене оголене немовля, яке тягнеться до купюри одного долара, прикріпленою на гачок. Фотографія набула статусу культової, і навіть сам Спенсер Елден повторював її у 2016 році, коли вже був дорослим.

Дивіться, як кардиган вокаліста Курта Кобейна виставляли за 300 тисяч доларів на аукціоні в Нью-Йорку:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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