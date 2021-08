Доросле немовля з обкладинки альбому Nirvana через 30 років подало на них до суду через дитячу порнографію

Через 30 років Спенсер Елден вирішив зажадати у гурту Nirvana, на пісню якої зробила кавер 9-річна дівчинка, компенсацію збитку за поширення дитячої порнографії. Тепер Спенсер хоче стягнути 2,5 мільйона доларів (близько 67 мільйонів гривень) сукупно з усіх відповідачів.

Згідно з документами, опублікованими Pitchfork News на сервісі Scribd, Спенсер Елден подав позов до суду Центрального округу Каліфорнії на 17 людей і компаній: спадкоємців Курта Кобейна, басиста Новоселича, барабанщиків Дейва Грола і Чеда Ченнінга, автора обкладинки Кірка Веддлі, дизайнера Роберта Фішера, звукозаписні компанії Universal, Geffen, Warner і MCA.

Чоловік вимагає з кожного з відповідачів компенсацію по 150 тисяч доларів. За словами позивача, опубліковане фото продовжує завдавати йому шкоди досі. Спенсер переконаний, що дана зйомка – це "поширення приватних матеріалів відверто сексуального характеру і примус до комерційних сексуальних дій у віці до 18 років".

Як повідомляє Variety, раніше Спенсер Елден вже намагався зв'язатися з учасниками гурту Nirvana, щоб вирішити питання по-дружньому. Річ у тому, що коли в 1991 році фотограф Кірк Веддлі запросив своїх знайомих – батьків Елдена і їхнє 4-місячне немовля для зйомки обкладинки – їм заплатили лише 200 доларів. Але на комерційне використання фотографії Елдени дозволу не давали та ніяких документів не підписували.

У тому ж році альбом Nevermind зробив приголомшливий прорив. Запис став найбільш комерційно успішним альбомом Nirvana і розійшовся тиражем 30 мільйонів копій.

На обкладинці альбому зображене оголене немовля, яке тягнеться до купюри одного долара, прикріпленою на гачок. Фотографія набула статусу культової, і навіть сам Спенсер Елден повторював її у 2016 році, коли вже був дорослим.

The baby featured on Nirvana & # 39; s "Nevermind" album cover recreated the iconic shot 25 years later https://t.co/B51fPwbCfU pic.twitter.com/y9vL6QEhJx