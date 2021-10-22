Підстреленого Алеком Болдвіном режисера виписали з лікарні – ЗМІ

Зараз слідчі розбираються, що сталося на зйомках фільму Rust, в якому одну з головних ролей виконав Алек Болдвін.
Акторка Френсіс Фішер повідомила, що режисер Джоел Соуза був виписаний з лікарні.
Про це вона написала сьогодні в своєму Twitter-акаунті:
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Режисер Джоел Соуза сказав мені, що його виписали з лікарні.
Нагадаємо, що трагедія трапилася на знімальному майданчику на ранчо Бонанза Крик неподалік від Санта-Фе. Алек Болдвін, за сценарієм, здійснив постріл з реквізитного зброї, поранивши 42-річну операторку Галину Гатчинс і 48-річного режисера Джоела Соузу.
Весь акторський склад і знімальна група були абсолютно спустошені сьогоднішньої трагедією, і ми висловлюємо наші найглибші співчуття родині та близьким Галини, – сказав представник Rust Movies Productions LLC в заяві, пише Deadline.
Операторка Галина Гатчинс в критичному стані була доставлена в лікарню, та незабаром померла від отриманих поранень.
Відомо, що вона вчилася в Київському національному університеті і має ступінь магістра міжнародної журналістики. Детальніше про Галину Гатчинс ми розповідали в цьому матеріалі.
Відносно Алека Болдвіна поки не висунуто звинувачень. Актор раніше добровільно з'явився в поліцію для надання свідчень.
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