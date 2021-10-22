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Підстреленого Алеком Болдвіном режисера виписали з лікарні – ЗМІ

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
22 жовтня, 17:41
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Поки зйомки картини припинені на невизначений строк, а місцева влада Нью-Мексико розслідує подію
Режисер Джоел Соуза, якого поранив Алек Болдвін, виписаний з лікарні - ЗМІ
Режисер Джоел Соуза, якого поранив Алек Болдвін, виписаний з лікарні - ЗМІ / Фото: Getty Images, HBO

Зараз слідчі розбираються, що сталося на зйомках фільму Rust, в якому одну з головних ролей виконав Алек Болдвін.

Акторка Френсіс Фішер повідомила, що режисер Джоел Соуза був виписаний з лікарні.

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Про це вона написала сьогодні в своєму Twitter-акаунті:

Режисер Джоел Соуза сказав мені, що його виписали з лікарні.

Скріншот: twitter.com/Frances_Fisher

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Нагадаємо, що трагедія трапилася на знімальному майданчику на ранчо Бонанза Крик неподалік від Санта-Фе. Алек Болдвін, за сценарієм, здійснив постріл з реквізитного зброї, поранивши 42-річну операторку Галину Гатчинс і 48-річного режисера Джоела Соузу.

Весь акторський склад і знімальна група були абсолютно спустошені сьогоднішньої трагедією, і ми висловлюємо наші найглибші співчуття родині та близьким Галини, – сказав представник Rust Movies Productions LLC в заяві, пише Deadline.

Операторка Галина Гатчинс в критичному стані була доставлена в лікарню, та незабаром померла від отриманих поранень.

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Відомо, що вона вчилася в Київському національному університеті і має ступінь магістра міжнародної журналістики. Детальніше про Галину Гатчинс ми розповідали в цьому матеріалі.

Відносно Алека Болдвіна поки не висунуто звинувачень. Актор раніше добровільно з'явився в поліцію для надання свідчень.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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