Схудла на 12 кілограмів Лоліта розважалася біля басейну в купальнику

Поки виконавиця перебуває на відпочинку, вона активно ділиться зі своїми шанувальниками фото та відео з подорожі. Цього разу виконавиця позувала у купальнику

Схудла Лоліта позувала в купальнику

Співачка Лоліта Мілявська, яка нещодавно гостро відповіла на пропозицію клініки пройти реабілітацію від залежностей, вирішила провести час біля басейну.

Наразі виконавиця відпочиває зі своїм другом дизайнером Ігорем Гуляєвим в Ізраїлі. Разом із ним Лоліта записує відеоролики для свого Instagram-акаунта.

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У черговому відео співачка продемонструвала тіло у купальнику та розповіла, що за півроку скинула 12 кілограмів.

Жартома Гуляєв назвав Лоліту "нічого собі пенсіонеркою" і поцікавився, чи правда те, що співачка видалила собі ребра, щоб виглядати стрункою. На що Мілявська вирішила відповісти із властивим їй гумором.

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А скільки їх має бути? – поцікавилася співачка. – У мене їх два! У мене ребра сперли, люди! – пожартувала Лоліта.

Шанувальники оцінили гумор російської виконавиці, а також знову зазначили, що фігура Мілявської справді зараз виглядає підтягнутою.

"Лоло, ви супер!"

"Шикарна!"

"Дякую, що піднімаєте завжди настрій!"

"Ви приголомшлива!"

Скриншот – instagram.com/lolitamilyavskaya/

Багато фанатів Мілявської вважають, що на Лоліту вплинуло розлучення з її п'ятим чоловіком Дмитром Івановим. Саме після закінчення стосунків співачка взялася за себе і серйозно схудла.