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Схудла після коми МакSим знялася у відвертій фотосесії (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
22 вересня, 18:15
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38-річна співачка поступово повертається до колишнього життя. Після перенесеної хвороби, а також коми, в яку її довелося штучно ввести лікарям, зірка помітно схудла
МакSим влаштувала фотосесію у відвертих образах
МакSим влаштувала фотосесію у відвертих образах / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим, яка зустрічається з одруженим чиновником-олігархом згідно з чутками, опублікувала ролик, в якому показала бекстейдж своєї нової фотосесії. Артистка не просто приїхала додому після коми та виходить на вулицю, але і повертається до роботи.

На відео, опублікованому в Instagram, МакSим постала перед фотографом в різних відвертому вбранні: шовковій сукні, напівпрозорій накидці і боді, чорній сукні з опущеними рукавами. У таких відкритих образах шанувальники не змогли не помітити, що співачка стала зовсім худенькою.

Скоро, – написала артистка, заінтригувавши підписників.

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Фанати МакSим підтримали її в коментарях.

  • "Яке щастя що з вами все добре, що ви живі"
  • "Ну, Максим, і справді справжній мужик"
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На останній коментар зірка відповіла "усміхненими" емоджі.

Скріншот Instagram

Що сталося з МакSим?

У червні МакSим провела концерт у Казані. Напередодні у співачки піднялася температура, але вона вирішила все одно виступити. Після цього співачка була госпіталізована з високою температурою.

У лікарні в артистки виявили ураження легень 40% і підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан МакSим почав погіршуватися, її під'єднали до апарата ШВЛ і ввели у штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи та запобігти кисневому голодуванню. Уже тоді у співачки було враження легень понад 75%.

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На початку серпня МакSим від'єднали від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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