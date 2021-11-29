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Схудлий Лепс налякав шанувальників шрамами на голові: Невже хвороба?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 18:19
В закладинки
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Шанувальники співака давно вже стурбувані його здоров'ям. У Мережі навіть ходять чутки про серйозну хворобу у артиста
Григорій Лепс виглядає сильно схудлим.
Григорій Лепс виглядає сильно схудлим. / Фото: instagram.com/gvleps

Днями Григорій Лепс разом зі старшою донькою Інгою прийшов на прем'єру фільму "Бумеранг" Петра Буслова у Москві. 59-річний артист налякав публіку своїм хворобливим виглядом.

До речі, шокував своїх фанів і Микола Басков, який кардинально змінив імідж та закликав до експериментів.

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Складно було не помітити те, як Лепс сильно схуд, а на його голові з'явились дивні шрами. Сам артист не коментує здоров'я.

У артиста помітили шрами на голові.
У артиста помітили шрами на голові. / Фото: instagram.com/gvleps

Водночас в оточенні артиста запевняють, що він чудово почувається. А шрами – це наслідок пластичних операцій із пересадки волосся.

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Шрамам цим уже більше місяця, та він їх і не приховує. Рубці залишилися після операції з пересадки волосся, яку Григорій робив за кордоном восени. Причому не вперше: раніше проходив цю процедуру ще двічі — в Америці та Кореї. Десь три роки тому були схожі шрами. Але що робити, адже артистові важливо добре виглядати і підтримувати себе у формі, – пише "СтарХіт".

У співака підозрюють серйозну хворобу.
У співака підозрюють серйозну хворобу. / Фото: instagram.com/gvleps

А от схуд Лепс нібито завдяки здоровому способу життя, який він веде вже декілька років поспіль. Артист займається плаванням та ходить багато пішки. За даними ЗМІ, при зрості 180 см співак важить близько 75 кілограмів.

Також відомо, що Лепс почав правильно харчуватись та практично не вживати алкогольних напоїв. Як казав сам артист, спочатку кинув пити через суперечку, а потім вирішив, що "своє вже випив".

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П'яним я буваю вкрай рідко. Може, раз на два роки. Мені вже не дуже можна, намагаюся зберегти здоров'я, що залишилося. Мені, звичайно, наливають друзі часом, але вони п'ють самі. Мені подобається алкоголь, але я не можу собі його дозволити, – пояснював Лепс в одному з інтерв'ю.

Григорій Лепс на концерті.
Григорій Лепс на концерті. / Фото: instagram.com/gvleps

Коротко про музиканта

Григорій Лепс (справжнє прізвище Лепсверідзе – Ред.) народився 16 липня 1962 року в Сочі у робітничій сім'ї.

Навчався у музичному училищі, потім пішов у армію, а після повернення – співав у ресторанах. Згодом він перебрався до Москви, де побудував успішну творчу кар'єру. Його відомі хіти: "Я тебе не верю", "Натали", "Я поднимаю руки" та інші.

Григорій Лепс
Григорій Лепс / Фото: Getty Images

В 2017 році Григорій Лепс потрапив в базу сайту "Миротворець" через незаконне перетинання державного кордону України, виправдання російської агресії і підтримки російського окупаційного режиму в Криму.

А у 2019 році йому заборонили в'їзд на територію кількох європейських країн, зокрема Латвії, Литви, Естонії, через дивну поведінки, вибуховий характер і гострі висловлювання.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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