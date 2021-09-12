Прихильниця Путіна Любов Успенська виступить в Києві

Концерт російської співачки в Палаці "Україна" запланований на 19 вересня. Ціна квитків становить до 2850 гривень

Любов Успенська виступить в Києві / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Російська співачка і уродженка Києва Любов Успенська, яка недавно відправила свою дочку в клініку, зібралася з концертом до України. Артистка давно не виступала на батьківщині і цей концерт буде першим за два роки. Якщо він все ж відбудеться.

Квитки на концерт Успенської в Палаці "Україна" коштують від 550 до 2850 гривень.

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Вартість квитків на концерт Любові Успенської в Києві / Скріншот: kontramarka.ua

Любов Успенська неодноразово їздила до окупованого Криму, а в інтерв'ю Дмитру Гордону говорила, що вважає Путіна "тонким і чуттєвим".

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Співачка Любов Успенська / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Співачка також багато раз зізнавалася у своїй симпатії до Путіна і Медведєва і говорила що вийшла б за когось із них заміж.

Я жінка високого класу. І якщо вже й буду з ким, то тільки з Медведєвим або Путіним, – заявила Успенська.

У 2019 Любов Успенська виступила в Києві з концертом, присвяченим її 65-річчю, де перед багатотисячним натовпом прихильників виконала пісню українською "Бути без тебе". У столиці артистка також знімала кліп.

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Після Любов Успенська вирушила з концертами до Харкова, Дніпра і Одеси.

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