Прихильниця Путіна Любов Успенська виступить в Києві

Російська співачка і уродженка Києва Любов Успенська, яка недавно відправила свою дочку в клініку, зібралася з концертом до України. Артистка давно не виступала на батьківщині і цей концерт буде першим за два роки. Якщо він все ж відбудеться.
Квитки на концерт Успенської в Палаці "Україна" коштують від 550 до 2850 гривень.
Любов Успенська неодноразово їздила до окупованого Криму, а в інтерв'ю Дмитру Гордону говорила, що вважає Путіна "тонким і чуттєвим".
Співачка також багато раз зізнавалася у своїй симпатії до Путіна і Медведєва і говорила що вийшла б за когось із них заміж.
Я жінка високого класу. І якщо вже й буду з ким, то тільки з Медведєвим або Путіним, – заявила Успенська.
У 2019 Любов Успенська виступила в Києві з концертом, присвяченим її 65-річчю, де перед багатотисячним натовпом прихильників виконала пісню українською "Бути без тебе". У столиці артистка також знімала кліп.
Після Любов Успенська вирушила з концертами до Харкова, Дніпра і Одеси.
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