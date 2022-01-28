Шанувальники переплутали Аллу Пугачову з Крістіною Орбакайте (фото)

У своєму Instagram-профілі Алла Борисівна рідко щось постить. А ось її чоловік регулярно радує шанувальників знімками із народною улюбленицею.
На цей раз артист опублікував зимову фотографію Пугачової. На фото співачка знята в рожевій куртці, ховаючи обличчя за капюшоном.
Аллуся, – коротко підписав кадр у Instagram Максим Галкін.
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Фоловери помітили, як сильно Алла Пугачова на цій фотографії нагадує свою доньку Крістіну Орбакайте. Деякі користувачі соцмережі навіть переплутали жінок:
- "Виявляється, Крістіна копія Алли Пугачової. Ніби на фото сама Крістіна, а не Алла"
- "Ну просто богиня! Завжди захоплююсь. Красуня"
- "Алла, найкраща з найкращих!"