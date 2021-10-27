Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021

Трагедія з Болдвіном

Інтерв'ю Бардаша

Гвоздьова vs Melovin

Коли Дюна-2?

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Були й інші бойові патрони: нові подробиці трагедії з Болдвіном

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
27 жовтня, 20:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Правоохоронці отримали бойовий свинцевий снаряд, випущений з вогнепальної зброї, яка знаходилася в руках Болдвіна під час трагедії
/ Фото: Getty Images

Влада штату Нью-Мексико заявляє, що вона виявила кулю, імовірно випущену з пістолета, який тримав Алек Болдвін на зйомках фільму "Іржа". Про це повідомляється на сайті CBS News .

Через шість днів після того, як Болдвін випадково застрелив оператора Галину Гатчинс під час зйомок шериф округу Санта-Фе провів брифінг, де заявив, що з плеча пораненого режисера вилучили уламок свинцевого снаряда.

Реклама

Галина Гатчинс
Галина Гатчинс / Фото: Instagram

Також він сказав, що слідчі зібрали близько 600 доказів, у тому числі того, що вистрілив Болдвін, а також, що на знімальному майданчику були додаткові бойові патрони. Усі знайдені предмети будуть відправлені до ФБР для подальшого аналізу.

Окружний прокурор Мері Кармак-Альтвіс заявила, що ще занадто рано висувати Алеку Болдвіну звинувачення у вбивстві. Їх потрібно спочатку повністю обґрунтувати – цим зараз займаються правоохоронні органи. Також вона сказала, що точно не вдалося встановити який патрон був у зброї в момент пострілу.

Реклама

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко редактор Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Втрата
Помер Гантер з серіалу "Друзі"
28.05.1962 — 24.10.2021
Яким ми запам'ятаємо бармена з Central Perk
Цитата дня

Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати.

Дженніфер Еністон акторка
Реакція колег
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Опитування
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти