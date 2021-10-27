Були й інші бойові патрони: нові подробиці трагедії з Болдвіном

Влада штату Нью-Мексико заявляє, що вона виявила кулю, імовірно випущену з пістолета, який тримав Алек Болдвін на зйомках фільму "Іржа". Про це повідомляється на сайті CBS News .
Через шість днів після того, як Болдвін випадково застрелив оператора Галину Гатчинс під час зйомок шериф округу Санта-Фе провів брифінг, де заявив, що з плеча пораненого режисера вилучили уламок свинцевого снаряда.
Також він сказав, що слідчі зібрали близько 600 доказів, у тому числі того, що вистрілив Болдвін, а також, що на знімальному майданчику були додаткові бойові патрони. Усі знайдені предмети будуть відправлені до ФБР для подальшого аналізу.
Окружний прокурор Мері Кармак-Альтвіс заявила, що ще занадто рано висувати Алеку Болдвіну звинувачення у вбивстві. Їх потрібно спочатку повністю обґрунтувати – цим зараз займаються правоохоронні органи. Також вона сказала, що точно не вдалося встановити який патрон був у зброї в момент пострілу.
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