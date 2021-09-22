Гагаріна відреагувала на позов батька своєї дочки: Чоловік не повинен бути мстивим і брехливим

Дмитро Ісхаков має намір судитися з популярною співачкою за право бачитися з їх спільною дочкою Миєю

/ Фото: Скріншот з YouTube

Поліна Гагаріної намагається не коментувати чутки про своє особисте життя і уникає скандалів. Але нову публікацію артистки в Instagram розцінили, як відповідь на новину про позов ексчоловіка..

Поліна Гагаріна вирішила поміркувати про негативні якості чолівіків.

Я вважаю, що чоловік не повинен бути злим, мстивим, малодушним, лукавим, скупим і брехливим, – написала співачка.

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Поліна Гагаріна з дітьми / Фото: instagram.com/gagara1987

І розповіла, що її 13-річний син Андрій росте справжнім чоловіком.

Я дякую долі за мого сина, який показує не по роках неймовірну мудрість. Я вірю, що принципи, які у нього вже сформувалися, будуть тільки міцніти! У мене перед очима справжній приклад доброго, розумного, розважливого чоловіка

Нагадаємо, раніше у екс-подружжя вже був конфлікт. Дмитро Ісхаков не давав дозволу Поліні Гагаріної вивозити дочку за кордон , Але все-таки цей конфлікт вдалося вирішити.

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Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна познайомилися в 2013 році, а через рік одружилися. Разом вони виховували дочку Мію і Андрія – сина від першого шлюбу артистки. Чутки про розставання співачки і фотографа з'явилися ще в грудні 2019 року, але офіційно розлучення було оформлене в листопаді 2020 року.

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков / Фото: instagram.com/isxakov

Причиною розлучення оточення співачки називає різницю в доходах. Поліна Гагаріна заробляла більше, ніж Дмитро Ісхаков.

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