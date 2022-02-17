Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Напівголий Моргенштерн святкує день народження: Мені 24, а вам п*зда

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 18:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Скандальний репер Алішер Моргенштер вирішив не влаштовувати гучні тусовки в честь 24-річчя. Проте і від святкування він не відмовився
Моргенштерн скромно відсвяткував 24-річчя на Кіпрі.
Моргенштерн скромно відсвяткував 24-річчя на Кіпрі. / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Зустріти 24-річчя Моргентштерн, у якого стаються регулярно проблеми з законом, вирішив разом із дружиною Діларою та зірковим другом Елджеєм.

Напередодні зіркове подружжя прилетіло до колишнього Насті Івлєєвої на Кіпр. Відомо, що музикант переїхав туди після отримання громадянства.

Реклама

У Instagram Моргенштерн показав кілька кадрів із розкішної вілли, яку вони орендували для birthday-party.

Мені 24, а вам п*зда, – лаконічно підписав артист.

І якщо ви очікували побачити мегакруту тусовку з гостями – то ні, цього не було! На скромній вечірці іменинника гостем був лише Елджей, ну і кохана Алішера.

Реклама

Разом із другом Моргенштерн влаштував імпровізовану студію звукозапису. Можливо, незабаром дует випустить новий хіт у стилі торішного їхнього вибухового трек Cadillac?!

Нагадаємо, у 2021 році репер відлетів у Дубай, де встиг виступити з концертами, записати трек та зняти кліп. Відомо, що артист не планує повертатися до Росії, хоч і не поспішає оформляти громадянство іншої країни.

До речі, раніше в інтерв'ю Дмитру Гордону репер розповідав про те, що у разі сильного тиску з боку "верхівки" готовий виїхати з Росії і розпочати життя в іншій країні.

Реклама

До слова, торік Моргенштерн одружився зі своєю коханою Діларою. Весілля репера зрежисував Олег Боднарчук.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти